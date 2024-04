Jabolko ne pade daleč od drevesa

Sinova Paula McCartneya in Johna Lennona sta skupaj izdala skladbo Primrose Hill, akustično balado, posvečeno sloviti londonski razgledni točki v Regent's Parku. James McCartney je razkril, da je skladbo navdihnila vizija, ki jo je imel kot otrok nekega poletnega dne na Škotskem, ko je v mislih videl svojo pravo ljubezen in rešiteljico. »Primrose Hill pripoveduje o tem, da stvari poženem v tek in najdem to osebo,« je dejal. Sin slovitega Beatla in njegove pokojne žene Linde McCartney je izid pesmi na družbenem omrežju x pospremil z besedami: »Zdi se mi, kot da z izdajo te pesmi začenjamo zares.« Pri glasbenem podvigu ga je podprl tudi oče Paul, ki jo je delil na svojih družbenih omrežjih, hkrati pa poslal »veliko ljubezni soavtorju pesmi Seanu Ono Lennonu, sinu Johna Lennona in umetnice Yoko Ono.

Tokratno glasbeno sodelovanje sinov slavnih Beatlov je le eden od njunih glasbenih glasbenih projektov. 46-letni James McCartney je februarja letos prvič po letu 2016 predstavil novo skladbo z naslovom Beautiful, 48-letni Sean Ono Lennon pa ima za seboj že vrsto samostojnih albumov, nastopal pa je tudi s skupinami Cibo Matto, The Ghost Of A Saber Tooth Tiger in The Lennon Claypool Delirium.

BBC se je ob novici o glasbenem sodelovanju razpisal tudi o prekletstvu slavnih staršev, saj njihove otroke, posebej na družbenih omrežjih, radi raztrgajo kot »nepo babies«, nepotistične otroke, ki jim je uspelo le zaradi slavnih staršev. Med glasbeniki, ki so šli po poteh slavnih staršev, so tudi sin frontmana skupine U2 Eli Hewson, Miley Cyrus, Ziggy Marley in Nancy Sinatra. Glasbenik je tudi Zak Starkey, sin še enega Beatla Ringa Starra, ki je kot bobnar sodeloval s skupinama The Who in Oasis.