Bo New York prvič vodil muslimanski župan?

Demokrati so v torek izbrali kandidata, ki jih bo novembra zastopal na volitvah za mesto župana v New Yorku. Čeprav uradni rezultati še niso potrjeni, vse kaže, da je prepričljivo zmagal mladi levičarski kandidat Zohran Mamdani. Triintridesetletni politik iz Queensa, ki se je rodil v Ugandi staršem indijskega rodu, je porazil izkušenega nekdanjega guvernerja države New York, Andrewa Cuoma, ki mu je že čestital za zmago.

Mamdani, ki zase pravi, da je demokratični socialist, je v kampanji predstavil nove ideje in pobude, kot je zamrznitev najemnin v najdražjem mestu ZDA, zastonj mestne avtobuse, reformo policije, višje davke za najbogatejše in druge ukrepe, ki so v skladu z njegovim prepričanjem. Podprla sta ga je senator iz Vermonta Bernie Sanders in newyorška kongresnica Alexandria Ocasio- Cortez. Cuoma sta podprla nekdanji župan Michael Bloomberg in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton, pa tudi milijarderji z Wall Streeta in vplivni lastniki nepremičnin, ki so financirali oglasno kampanjo, ki je Mamdanija prikazovala kot nevarnega levičarja, ki bo zmanjšal sredstva za policijo in s tem povzročil porast kriminala.

Cuomo, ki je moral pred leti odstopiti s položaja guvernerja zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju, je v anketah vodil skoraj do volitev. Po več kot 90 odstotkih preštetih glasov pa je Mamdani dobil 43 odstotkov glasov in Cuomo 36 odstotkov. Jud Brad Lander jih je na tretjem mestu dobil 11 odstotkov, njegovi glasovi pa bodo predvidoma šli Mamdaniju. Mamdani se je rodil v Ugandi očetu in materi indijskega rodu in je musliman. Odločno nasprotuje izraelski vojni v Gazi in je Izrael obtožil genocida nad Palestinci.

»Danes ustvarjamo zgodovino,« je izjavil v svojem zmagovalnem govoru. Glede na to, da je med prebivalci New Yorka trikrat več demokratov kot republikancev, je Mamdami favorit za zmago. Če mu uspe, bo postal prvi musliman in prvi Američan indijskih korenin, ki bo vodil največje ameriško mesto, ki ima kar 12 milijonov prebivalcev.