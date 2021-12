Bodoča kraljica Amalia meša koktajle in zavrača denar

Princesa Oranska Catharina-Amalia, najstarejši otrok nizozemskega kralja Viljema Aleksandra (54) in kraljice Maksime (50), je v torek dopolnila osemnajst pomladi. Kot bodoča kraljica Amalia je s tem dobila pravico do prihodka v vrednosti 1,6 milijona evrov tudi iz malhe davkoplačevalskega denarja. Mladenka s polnim imenom Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria je naznanila, da se mu v celoti odpoveduje, saj se ji zdi neprimerno prejemati dohodke, dokler si ne najde službe.

Rada poje in obožuje tiare

Njena izjava se povsem sklada z načeli nizozemske kraljeve družine, ki gradi podobo normalnosti oziroma običajnosti, da bi se seveda tako kar najbolj približala sleherniku. Kot deklica je obiskovala državno šolo in se, tako kot večina njenih vrstnikov, vozila v šolo s kolesom. Po gimnaziji z najvišjimi zaključenimi ocenami si je zdaj sicer vzela leto premora v uradnem izobraževalnem sistemu, nato pa se bo posvetila študiju na fakulteti, najverjetneje v ekonomskih mednarodnih vodah.

Prestolonaslednica ima še nekaj let mlajši sestri, princesi Alexio in Ariane. Modrokrvna rodbina svojo zasebnost v večji meri spretno varuje zase razen tega, da javnosti dvakrat na leto podari tako imenovani službeni kraljevi portret svojih članov. O osebnem življenju bodoče nizozemske kraljice je tako zelo malo znanega, razen tega, da rade poje, obožuje tiare in zna mojstrsko mešati koktajle; nekoč je delala tudi kot natakarica v klubu na plaži, svojega konja pa je poimenovala kar Mojito.

Nemci galantnejši od Nizozemcev

V pred kratkim izdani biografiji, ki jo je napisala znana nizozemska komičarka, pevka in televizijska voditeljica Claudia de Breij (46), princesa pravi, da se ji zdijo Nemci galantnejši od Nizozemcev. V knjigi je delila grenak spomin na to, kako zelo vesela je bila, ko je nekdo med sošolci pokazal veliko zanimanje zanjo, nato pa se je izkazalo, da se je z njo romantično zapletel zaradi stave oziroma ga ni zares zanimala.

Kraljična trenutno ni v razmerju. Ne sramuje se javno povedati, da si včasih, ko ima vsega vrh glave, tako šole kot prijateljev, poišče strokovno pomoč, saj skrbi za mentalno zdravje pripisuje velik pomen. Meni, da za vlogo kraljice še ni zadosti zrela in bo, če bodo do tega privedle okoliščine, prosila, da jo za določen čas nadomesti kar njena mama.