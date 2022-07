Bogata vplivnica, uboga športnica

Brazilske odbojkarice na svetovni jakostni lestvici v hrbte gledajo samo reprezentantkam ZDA, v njihovem reprezentančnem ženstvu pa izstopa najpopularnejša predstavnica te športne panoge na svetu, 22-letna Keyla Alves Ramalho, bolj znana kot Key Alves. Samo sebe najprej opredeljuje kot profesionalno športnico, seveda pa ni zanemarljivo, da je tudi manekenka, vplivnica in podjetnica. Na instagramu ji sledi več kot dva milijona ljudi.

Športni uspehi, leta treninga gor ali dol, gospodična priznava, da največ zasluži s spletnimi stranmi, na katerih objavlja svoje fotografije in videe. »Če mi je to všeč ali ne, če se s tem strinjam ali ne, mi to zdaj prinaša daleč največ denarja,« priznava igralka brazilskega kluba Ocasco Voleibo.

»Na digitalnih platformah zaslužim petdesetkrat več kot z odbojko, ki sem ji posvetila svojo mladost.«

Čeravno se na sorodnih straneh objavljajo tudi žgečkljivejše fotografije, se Key Alves temu izrazito izogiba, svet navdušuje predvsem s fotomodelskimi in manekenskimi posnetki. O sebi je povedala: »Na digitalnih platformah zaslužim petdesetkrat več kot z odbojko, ki sem ji posvetila svojo mladost. Objavljam fotografije z nespornih manekenskih snemanj, meja spodobnosti ne prestopam. Trenutno sem tudi uspešna vplivnica in manekenka, vendar ostajam predvsem vrhunska športnica.«

Na južnoameriškem prvenstvu so Alvesovo pred štirimi leti razglasili za najboljšo obrambno igralko, lani pa je s svojim klubom postala zmagovalka zvezne države Paulista. O njej, pravijo, se bo še veliko govorilo. V realnosti. V vzporednem svetu je že ikona.