Britanskega goljufa zdaj zahtevajo španske oblasti

Zloglasnemu britanskemu prevarantu Marku Acklomu se nasmiha predčasna izpustitev iz zapora, vendar pod strogimi pogoji. Serijski prevarant mora prijaviti vsak svoj zaslužek, poslovno aktivnost in vso svojo lastnino. Prav tako mora zapreti vse bančne račune v tujini, ne sme uporabljati lažnih imen, policijo mora obveščati o svoji lokaciji.



A svoboda bi lahko bila kratkotrajna, morda pa je celo ne bo, saj so španske oblasti nedavno sprožile postopek za njegovo izročitev. Leta 2016 je namreč pobegnil iz Španije, preden je do konca odslužil zaporno kazen zaradi prevare dveh bratov. Če ga bodo Britanci izpustili, bo 48-letni goljuf odslužil le tretjino od petih let in osmih mesecev, kolikor mu jih je naložila država, potem ko je neki ženski ukradel vse premoženje pod pretvezo, da se bo z njo poročil. Snubil jo je pod psevdonimom in se predstavljal kot milijonarski bančnik in agent MI6. Žensko je odtujil od njene družine in prijateljev, nato ji je ukradel 370.000 funtov, jo zapustil in ji zlomil srce, da je poskušala storiti samomor. Takrat je bil poročen, imel je dva otroka, z družino je živel le nekaj kilometrov od svoje »ljubice«. Kadar je šel domov, ji je lagal, da leti na svoj dom v Švico.

