Brzovlak povezuje Berlin in Pariz

»To je prva neposredna dnevna povezava med glavnima mestoma Nemčije in Francije, je pa tudi simbol rastoče Evrope,« je pred začetkom rednega obratovanja hitrega vlaka med Berlinom in Parizom dejal član uprave Nemških železnic (Deutsche Bahn, DB) za potniški promet na dolge razdalje Michael Peterson. »Nova povezave je še en dokaz francosko-nemškega prijateljstva in bo prispevala k skupnemu cilju naših držav: mobilnosti z manjšimi izpusti ogljikovega dioksida,« je dodal vodja za potovanja s hitrimi vlaki pri francoskem državnem železniškem podjetju Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Alain Krakovitch.

Govorila sta o novem hitrem vlaku, ki potnike med Berlinom in Parizom oziroma nazaj vsak dan pripelje v osmih urah v eno smer. Najavili so ga konec septembra, v ponedeljek pa je začel z rednim obratovanjem. Z berlinske glavne železniške postaje Hauptbahnhof krene malo pred poldnevom in prispe na pariško postajo Gare de l’Est malo pred osmo zvečer. V nasprotno smer iz Pariza krene malo pred deseto in prispe v Berlin malo po šesti uri popoldne.

Med potjo se vlak ustavi v Strasbourgu na francoski strani meje, v Nemčiji pa sta njegovi postaji pred Berlinom Frankfurt in Karlsruhe. Med postanki ni Saarbrückna, kakor so najprej načrtovali v DB. Seveda je med prestolnicama že zdaj mogoče potovati z vlakom, vendar je treba prestopati, kar potovanje podaljša na devet do deset ur. Obstaja tudi neposredna povezava, ki jo opravlja avstrijski železniški prevoznik ÖBB. Vendar gre za nočni vlak, ki je precej počasnejši, saj traja potovanje več kot 13 ur, pa tudi ne vozi vsak dan, ampak trikrat na teden, ob torkih, četrtkih in sobotah.

Vlak je v primerjavi z letali gotovo bolj prijazen okolju, z njim se lahko potniki izognejo tudi pogosto nadležnim varnostnim pregledom in čakanju na letališčih. Je pa vprašanje, kako je s časom in tudi z denarjem. Od Berlina do Pariza je skoraj 900 kilometrov. Novi hitri vlak za to pot potrebuje osem ur, letalo jo preleti v dobri uri in pol. Tudi ni nujno, da je polet dražji. Cena enosmerne vožnje v drugem razredu vlaka na novi železniški povezavi je namreč 60 evrov, kar je celo nekaj dražje od najcenejših poletov z letalom. Še zdaleč torej ni nujno, da se bodo potniki z letal zdaj množično preselili na tire.

Nemški DB načrtuje nove hitre povezave z vlaki, na primer od Münchna na Bavarskem do Milana in Rima v Italiji. Hitri vlaki pa že vozijo med Frankfurtom v Nemčiji Marseillom ter Bordeauxom v Franciji.