Čas prihajajočega poletja je vedno in skoraj povsod poln pričakovanj, nenazadnje tudi na glasbenem podoročju, trije najtoplejši meseci vsakokrat prinesejo tudi globalni glasbeni hit. Kot ena glavnih kandidatk se za prihajajoče dolgo vroče poletje pojavlja 25-letna ameriška igralka in pevka Sabrina Carpenter.

Ste že slišali za pesem Espresso? Izšla je aprila letos pri založbi Island Records kot vodilni singl z njenega prihajajočega šestega studijskega albuma Short n' Sweet. Tudi če je še niste zaznali, se je boste gotovo naposlušali, saj zveni kot definicija poletnega hita. Lahkotna melodija, ki kot neženi vetrc napolni okolje z zvokom, s stavki in nadvse nalezljivimi ljubezenskimi besednimi zvezami. Pravijo, da Espresso ostaja v ušesih poslušalcev tudi zato, ker neustavljivo obuja atmosfero osmedestreih let in italo disca, ki se je razvil iz takrat aktualne underground plesne, pop in elektronske glasbe, tako domače kot tuje, in se razvil v raznolik žanr.

Carpenterjeva je nastopila kot predpevka na avstralskem delu turneje Taylor Swift Eras, vendar je njen Espresso zrinil Swiftino uspešnico Fortnight s prvega mesta na glasbeni letstvici najbolj poslušanih pesmi Global Spotify in je bil predvajan več kot 434-milijonov krat.

Trofejo pesmi poletja ima toerej Carpenterjeva na dosegu rok. Ni pa edina kandidatka. Naposlušali se bomo tufdi Beautiful Things Bensona Boona, Million Dollar Baby Tommyja Richmana, Not Like Us Kendricka Lamarja, Eminemov Houdini. Velikanke, kot so Swift, Beyoncé in Billie Eilish, so tokrat očitno deloma odrinjene na stran.

Kaj je približna deofinicija pesem poletja? Kratek odgovor: marsikaj. Je vseobsegajoča sezonska megauspešnica, ki definira kulturni trenutek in presega kategorizacijo in tržno demografijo. Je neustavljiv ušesni črv s peskom med prsti in vetrom, ki mu mrši lase. Je neustavljivo vseprisoten, vrtinči se povsod okoli vas, kot kulturni plin brez vonja.

Takšne pesmi so ponavadi lahkotne, optimistične, spogledljive. Pogosto vzbujajo optimizem, svobodo, plaže, festivale, dolge šolske in študentske počitnice. Pogosto so namenjene mladim – fenomen pesmi poletja se je razvil z izumom najstnika. Povečanje prostega časa ter porast kinematografov in potovanj so prav tako odigrali svojo vlogo.