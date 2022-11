Chris Hemsworth: Preti mu Alzheimerjeva bolezen

Chrisu Hemsworthu je usojena Alzheimerjeva bolezen. Tako je vsaj pokazal genetski test, ki ga je postavni zvezdnik naredil med snemanjem dokumentarne serije Limitless za National Geographic, posvečene raziskovanju dolgoživosti. Po očetu in po mami je podedoval izjemno visoko tveganje za razvoj te neozdravljive bolezni, ki povzroči, da začno odmirati možganske celice, s čimer se znižajo mentalne sposobnosti, opeša spomin in telesne funkcije.

Povedano preprosto in konkretno – če bi obstajalo deset sprožilcev te bolezni, jih Hemsworth premore kar osem. S skrb vzbujajočimi rezultati krvnih in drugih testov je zdravnik, ki je sodeloval pri ustvarjanju dokumentarcev, zvezdnika seznanil, še preden so vključili kamere, saj bi se lahko ta seveda odločil, da tega ne dovoli objaviti javno.

39-letni priljubljeni igralec je v intervjuju za Vanity Fair dejal, da šokantna novica zanj vendarle ni bila popolno presenečenje, saj ima to bolezen tudi njegov dedek. Hollywoodski ljubljenec poudarja, da zdaj še bolj ceni življenje ter zares razume, zakaj je treba skrbeti zase – tako telesno kot duhovno. Hkrati je hvaležen, ker ima na voljo veliko orodij, da se bo lahko lotil preventive Alzheimerjeve bolezni in jo v kar največji meri preprečil ali vsaj za čim dlje zaustavil.

V prihodnje le še prijazni sodelavci

Prav zato si je takoj po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti vzel odmor od igranja. Med oddihom se želi kar najbolj posvetiti svoji družini. S 46-letno špansko manekenko in igralko Elso Pataky, ki je nase opozorila v filmski franšizi Hitri in drzni, in s katero sta poročena od leta 2010, imata tri otroke, stare od osem do deset let. Po njegovih besedah bodo še prehitro stari 18 let, zato obdobja pred tem ne želi zamuditi.

Kar zadeva prihodnje projekte, se namerava odločati le za tiste, ki bodo v celoti delovali konstruktivno in pozitivno, medtem ko se bo izogibal t. i. norim genialnim režiserjem in sodelavcem; te si bo odslej izbiral glede na to, kako prijetni oziroma prijazni bodo. Glede na to, da imata skupaj z ženo premoženje v vrednosti kar 180 milijonov dolarjev, jima verjetno tudi daljši skupni dopust ne bo povzročil prav velike poslovne škode.