Član k-pop skupine BTS zaradi vožnje pod vplivom alkohola morda za zapahe

Suga, 31-letni član južnokorejske megazasedbe BTS, je pred dnevi prišel navzkriž z zakonom, ko je pred svojim domom padel z električnega vozila, pri tem pa ga je opazil policist, ki se je odločil izvesti alkotest. Glasbenik z uradnim imenom Min Yoon-gi slednjega ni opravil, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa se je javno opravičil, izgubil vozniško dovoljenje in plačal globo.

»Z vsem srcem se globoko opravičujem, ker sem vas razočaral s tem obžalovanja vrednim incidentom,« je zapisal na spletni platformi za oboževalce Weverse in dodal, da je alkohol pil med večerjo, zanašal pa se je na to, da mora prevoziti le kratko razdaljo. Za »razočaranje, ki ga je povzročilo izvajalčevo neprimerno vedenje« se je opravičila tudi založba Big Hit Music, ki je dodala, da bo sprejela »vse disciplinske ukrepe«.

Kot je dejal Suga, se ni zavedal, »da se ne smem voziti z električnim vozilom, če sem prej pil alkohol, in da s tem kršim predpise o cestnem prometu. Za svojo malomarnost in napačno vedenje bi se rad opravičil vsem, ki so jih moja dejanja prizadela, prizadeval si bom, da se takšne stvari ne bodo ponovile«.

Glasbenik je zagotovil, da nobena lastnina ali oseba nista bili poškodovani, a nekateri oboževalci z njegovim opravičilom niso bili zadovoljni in so že izrazili željo, da raper zapusti zasedbo BTS, policijska postaja Yongsan v Seulu pa ga je zaradi kršitve zakona o cestnem prometu ovedla in ga, preden ga je izpustila, tudi zaslišala.

Kot sedaj poročajo tuji mediji, članu BTS grozi celo zaporna kazen, saj v skladu z južnokorejsko prometno zakonodajo lahko vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola in imajo 0,2 ali več promila alkohola v krvi, kar je veljalo za glasbenika, prejmejo denarno kazen od 10 do 20 milijonov vonov ali zaporno kazen od dveh do petih let. Za vožnjo pod vplivom alkohola na e-skuterju veljajo enake kazni kot za podobne prekrške, storjene med vožnjo avtomobila. Suga naj bi policistom dejal, da je spil le kozarec vina, kar bi bilo, so dejali, glede na količino alkohola v krvi nemogoče.

Trenutno Suga sicer služi obvezni vojaški rok, a zaradi operacije rame v nevojaških ustanovah, pri čemer imajo tisti, ki služijo na ta način, običajno redni delovni čas in se po koncu dneva smejo vrniti domov. Po besedah ​​tiskovnega predstavnika uprave za vojaško osebje incident ne bo vplival na njegov trenutni položaj, saj se je zgodil zunaj uradnega delovnega časa.

Ker obvezni vojaški rok služijo tudi ostali člani, naj bi se skupina BTS ponovno združila prihodnje leto. Čeprav ni pričakovati, da bi Suga zaradi incidenta skupino zapustil, južnokorejski mediji poudarjajo, da bo skupina »težko obnovila zaupanje javnosti«.