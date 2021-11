Dekle s planeta Zemlja okaralo voditelje v Glasgowu

»Sem študentka, inovatorka, okoljevarstvenica in podjetnica, a kar je najbolj bistveno: sem optimistka. Danes vas z vsem spoštovanjem prosim, da nehamo govoriti in začnemo ukrepati,« je svetovne politike, zbrane na okoljski konferenci v Glasgowu, nagovorila komaj 15-letna Vinisha Umashankar iz Indije.

Na govorniškem odru je nastopila na povabilo princa Williama, zasluge za to čast pa lahko pripiše kar sama sebi. Je namreč najmlajša finalistka za nagrado earthshot, ki jo za inovativne okoljske rešitve podeljuje vojvoda Cambriški. Vinisha je o svoji ekološki inovaciji, s katero bo pripomogla k zmanjšanju rabe premoga na indijskih ulicah, začela razmišljati že pri 12 letih. Ker mnogi Indijci nimajo svojih likalnikov, njihova oblačila na likalnih vozičkih likajo kar ulični ponudniki, in to z uporabo premoga. V Indiji deluje več kot deset milijonov takšnih premičnih likalnic, vse pa pri svojem delu uporabljajo premog. Vinisha se je domislila, da bi likalni voziček lahko deloval tudi na sončno energijo. Pet ur sonca lahko kar šest ur napaja likalnik, s čimer se poraba oglja pri vsakem likalcu zmanjša za pet kilogramov na dan.

Šolarka iz južnoindijske zvezne države Tamil Nadu je najvplivnejše svetovne politike nagovorila brez dlake na jeziku in jih odločno opozorila na to, da bodo mladi tisti, ki bodo doživeli posledice njihovih odločitev. »Odločate o tem, ali imamo ali nimamo možnosti živeti v svetu, ki bo primeren za bivanje. Odločate o tem, ali se je za nas vredno boriti ali ne, ali si zaslužimo, da nas podprete, ali si zaslužimo, da vam je mar za nas.« In nadaljevala: »Mnogi iz moje generacije so jezni in nezadovoljni z voditelji, ki so dajali prazne obljube in jih razočarali.«

Dekle in princ, zavezana boju za boljšo prihodnost FOTO: Jeff J Mitchell/AFP

»Nisem le dekle iz Indije, sem dekle s planeta Zemlja,« je poudarila. Nagovor so veljaki, med njimi tudi britanski premier Boris Johnson in njegov indijski kolega Narendra Modi, pospremili s stoječimi ovacijami.

Na novinarsko vprašanje, zakaj bi svet prisluhnil najstnici, pa je odgovorila: »Starost ni pomembna. Včasih je lahko tudi mlad človek zelo pameten in moder, starejši pa niti ne tako zelo.« In ko so jo vprašali, ali spremlja prizadevanja Grete Thunberg, je pojasnila, da je Greta aktivistka, ona pa inovatorka ter da je več kot dovolj prostora za obe.

Princ William je srečanju v Glasgowu vlil nekaj upanja s predstavitvijo finalistov in petih zmagovalcev v izboru za nagrado. Peterica je prejela vsak po milijon funtov za razvoj njihovih okolju prijaznih zamisli. Zbrane voditelje je princ pozval, naj ustvarijo razmere, v katerih bodo mladi lahko razvijali sebe in svoje ideje. Srečal se je tudi z milijarderjem Jeffom Bezosom, s katerim sta razpravljala, kako bi pospešili uresničevanje nagrajenih projektov.