Demi Lovato bo spregovorila o travmah

Ameriška pop pevka in igralka Demi Lovato je privolila v sodelovanje v štiridelni seriji dokumentarnih oddaj za youtube Dancing with the Devil (Plesati s hudičem). V seriji bo spregovorila o svojih zdravstvenih in psihičnih težavah, odvisnostih in o tem, kako je skoraj umrla. Prvi dve epizodi bodo premierno predvajali 23. marca. Demi Lovato bo razpravljala o dogodkih, ki so privedli do njenega skoraj usodnega prevelikega odmerka leta 2018, in posledicah. Dve epizodi bosta premierno predvajani brezplačno, preostali dve pa dva naslednja torka.Režiserbo v seriji Dancing with the Devil zajel zadnja tri leta njenega življenja in kariere. Produkcija se je začela leta 2018 med njeno svetovno turnejo Tell Me You Love Me . V sporočilu za javnost, v katerem je napovedala serijo, je dejala, da bo to »iskren pogled na nekatere najtežje trenutke v mojem življenju, o spoprijemanju s travmami in odkritju, kako pomembno je moje telesno, čustveno in duševno zdravje«. Dodala je, da sta minili dve leti, odkar se je spoprijela z najbolj temačno točko v svojem življenju. »Prvič boste lahko videli kroniko boja in nenehnega zdravljenja z mojega zornega kota. Hvaležna sem, da sem se na tej poti lahko soočila s preteklostjo in jo končno delila s svetom,« je dodala.