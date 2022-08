Drakonska kazen za aktivistko

Dejanskega vladarja Saudske Arabije Mohameda bin Salmana al Sauda, sina in prestolonaslednika uradnega, vendar betežnega kralja Salmana, imajo nekateri za reformatorja, drugi za še enega v vrsti tiranskih voditeljev družinske monarhije v Perzijskem zalivu, ene odločilnih držav na Bližnjem vzhodu, arabskem in celo celotnem islamskem svetu. Da je 36-letni MBS, kakor mu pravijo, bolj drugo kot prvo, je dokazal ta teden, ko je prizivno sodišče obsodilo 34-letno Salmo al Šehab na 34 let zapora in dodatno 34 let prepovedi odhoda iz Saudske Arabije.

Njen zločin, s katerim si je prislužila tako drakonsko kazen? Uporaba tviterja, da bi »povzročla javni nemir in spodnesla javno in nacionalno varnost«. V resnici Salma al Šehab ni bila niti posebno znana niti posebno glasna saudska aktivistka, ampak je predvsem poobjavljala prispevke saudskih disidentov v tujini, ki so zahtevali izpustitev političnih zapornikov v nazadnjaški zalivski kraljevini. Na univerzi v Leedsu v Veliki Britaniji je mati dveh majhnih sinov pripravljala doktorat, ko pa je decembra 2020 prišla na obisk v domovino, so jo vtaknili za rešetke. Eden od namenov njenega obiska je bil menda tudi to, da bi dosegla, da bi jo na nadaljevanju študija v tujini lahko spremljali mož in sinova.

Ob vrnitvi so jo saudski varnostni organi odpeljali na zaslišanje, potem pa so jo aretirali na podlagi za lase privlečenih obtožb. Očitno je imela nesrečo, da je prišla domov v času, ko se je MBS odločil, da bo zatrl saudske aktiviste na družabnih omrežjih. Pri tem je ironično, da ima prestolonaslednik sam račun na tviterju in ga zelo pogosto uporablja, eden od princev iz dinastije Saud Al Valid bin Talal pa je s svojim investicijskim skladom celo drugi največji delničar tega ameriškega družabnega omrežja. Ker je princ Valid maja približno 17 odstotkov svojega sklada prodal saudskemu državnemu investicijskemu skladu, kjer je princ MBS predsednik nadzornega sveta, je zdaj med pomembnimi lastniki tviterja posredno tudi režim Saudske Arabije.

Salmo al Šehab so zaradi obtožb najprej obsodili na tri leta zapora. Na sodbo se je pritožilo tožilstvo, saj so bili prepričani, da njeni »zločini« terjajo veliko strožjo kazen. Trije sodniki na prizivnem sodišču so jim pritrdili in mlada mati je v ponedeljek dobila kazen, zaradi katere bo, če jo bo odsedela v celoti, prišla izza rešetk v precej zrelih letih, potem pa nikoli več ne bo smela iz države. Morda je treba na težo kazni pogledati tudi v luči tega, da je Salma al Šehab pripadnica zatirane šiitske muslimanske manjšine v večinsko vahabitsko, skrajno sunitsko smer islama usmerjeni Saudski Arabiji.

Novo, neprimerno strožjo sodbo, je sodišče izreklo dober mesec po obisku ameriškega predsednika Joeja Bidena pri MBS-ju. Nekateri so opozarjali, da je prestolonaslednik obisk razumel kot ameriško podporo njegovemu režimu in jo bo izkoristil za še večji pritisk na resnične ali namišljene nasprotnike.