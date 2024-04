Država v krizi se ukvarja s tem, koliko psov ima predsednik

Argentina je spet globoko v eni od gospodarskih kriz, ki velikansko južnoameriško državo ciklično pretresajo od njenega gospodarskega vrhunca pred več kot sto leti; leta 1913 je bila po bruto domačem proizvodu na prebivalca ena prvih država na svetu. V lanskem letu je imela več kot 100-odstotno inflacijo, skoraj šest desetin od 47 milijonov Argentincev živi v revščini. Čeprav imajo torej dovolj težav, pa se obsesivno ukvarjajo s tem, koliko psov ima njihov predsednik Javier Milei.

Znano je, da desničarski anarholibertarec obožuje angleške mastife. Imenuje jih majhni štirinožni otroci in živijo z njim v predsedniški rezidenci Quinta de Olivos v severnem predmestju prestolnice Buenos Airesa, odkar je decembra lani prevzel oblast. Znano je tudi, da so njegovi štirinožni otroci kloni angleškega mastifa Conana, ki je poginil leta 2017. Ker Milei ni mogel sprejeti dejstva, je dal iz njegovih celih pri ameriškem podjetju PerPETuate ustvariti več klonov. Na vseh, sicer redkih fotografijah, na katerih je z njimi, so psi štirje, argentinski predsednik pa pravi, da ima kloniranih Conanov pet.

Vprašanje števila predsedniških psov se je spet pojavilo prejšnji teden, ko je nekaj novinarjev od Mileijevega tiskovnega predstavnika Manuela Adornija terjalo odgovor, koliko jih je v rezidenci. »Ne razumem, kakšen pomen ima, če ima štiri, pet psov ali 43 zajcev. Kakšna je razlika?« Ko so novinarji na eni od jutranjih tiskovnih konferenc vrtali še naprej, pa je Adorni pribil: »Če predsednik pravi, da je psov pet, jih je pet in to je to.«

Vseh novinarjev to ni zadovoljilo. Eden od njih je čez nekaj dni pojasnil, zakaj je število psov pomembno: »Ali ima štiri ali pet psov, ni predsednikova težava, ampak težava za vse Argentince. Če ima štiri, vidi pa jih pet, se pogovarjamo o osebi, ki vidi nekaj, kar ni v skladu z resničnostjo.« Na to je Adorni odvrnil, da namigovanje o tem, da Milei vidi nekaj, kar naj ne bi obstajalo, kaže na nespoštovanje državnega poglavarja, novinarja pa je obtožil vmešavanja v predsednikove družinske zadeve. Zato da se mora debata o tem končati.

Odnos med argentinskim predsednikom, potomcem italijanskih in hrvaških priseljencev, ter njegovimi psi, je zbujal veliko pozornosti že pred volitvami. Ne samo to, da je dal klonirati poginulega mastifa, ampak tudi Mileijevo govorjenje o tem, da se posvetuje s kloni in da je telepatsko povezan tudi s pokojnim Conanom. V PerPETuatu so pred časom za medije povedali, da so ustvarili šest klonov, vendar je eden poginil, tako da so jih zdaj 53-letnemu predsedniku dostavili pet. Kaj se je torej zgodilo ali se dogaja z enim, ni jasno.