Elon Musk: Odslej je Teksašan

Nova tovarna in pot na Mars

FOTO: Shutterstock



Senatorjeva dobrodošlica

Bilijonar Elon Musk je Kalifornijo, do zdaj njegovo uradno bivališče in delovišče, primerjal z moštvom, ki predolgo zmaguje in zato postane samozadostno. V intervjuju za Wall Street Journal je dejal, da ima ta država sicer veliko dobrih plati, a hkrati svoj uspeh razume kot nekaj samoumevnega. V primerjavi s Teksasom, kjer ne pobirajo dohodnine, Kalifornija namreč sodi med države z najvišjimi davčnimi stopnjami v ZDA.Namig o selitvi je razvpiti južnoafriško-kanadsko-ameriški poslovni magnat, industrijski oblikovalec in inženir podal že maja letos na tviterju; takrat so lokalni uradniki zavrnili ponovno odprtje njegove tovarne zaradi pandemije koronavirusa.Drugi najbogatejši Zemljan – pred njim je le Amazonov šef Jeff Bezos, se trenutno z največjih zanosom posveča razvoju svoje nove velike Tesline tovarne in vesoljskim projektom, ki postavljajo nove mejnike v zgodovini človeštva. Med drugim ustvarja velikanski sistem vesoljskih ladij in raket oziroma prevozno sredstvo, ki bo prve ljudi popeljalo na Mars.Teksaški senator Ted Cruz je Musku takoj po novici o njegovi selitvi javno izrazil toplo dobrodošlico in čivknil: »Teksas ima rad službe in zelo smo veseli, da vas imamo med nami kot Teksačana.« Njihov novi sodržavljan ima po letošnjih podatkih Forbsa pod palcem kar 143,1 milijarde ameriških dolarjev, kot po maslu pa mu gre tudi v zasebnem življenju. Je v razmerju s pevko Grimes, letos pa sta postala starša sina z nenavadnim imenom X Æ A-XII.