Fantastični štirje

Uganka je rešena – igralca Paul Mescal in Barry Keoghan bosta nastopila v novi seriji filmov o legendarni skupini Beatles. Mescal, ki velja za enega najbolj privlačnih mladih igralcev in ki smo ga lahko občudovali v seriji Normalni ljudje in v drugem delu Gladiatorja, bo upodobil Paula McCartneyja, medtem ko bo Keoghan, zvezdnik filma Saltburn stopil v čevlje bobnarja Ringa Starra. Že prej pa so ustvarjalci filma izbrali Harrisa Dickinsona, ki smo ga nazadnje videli ob Nicole Kidman v filmu Babygirl, ki bo John Lennon. 28-letni Britanec je prejel tudi nominacijo za televizijsko nagrado bafta za vlogo v seriji Umor na koncu sveta in je med glavnimi favoriti za novega Jamesa Bonda. Joseph Quinn, ki j med drugim nastopil v četrti sezoni Netflixove serije Stranger Things in v Nesrečnikih pa bo upodobil »tihega« Beatla Georgea Harrisona.

Filme – posneli bodo štiri – o vsakem članu skupine enega, bo režiral Sam Mendes. Z oskarjem nagrajeni režiser je film napovedal na začetku tedna v Las Vegasu in v veselje vseh oboževalk, so se mu na odru pridružili tudi vsi štirje igralci. Kot poroča BBC, je povedal, da imajo igralci z »originalnimi« glasbeniki marsikaj skupnega in da bo novi film priložnost, da legendarne glasbenike iz Liverpoola spoznamo tudi na drugačen način. Paul McCartney in John Lennon veljata za najbolj nadarjena skladatelja sodobnega časa in neverjetno je, kakšen talent sta imela dva fanta iz delavskega razreda brez formalne glasbene izobrazbe in kako zelo mlada sta bila, ko sta skupaj z Harrisonom in Starrom požela svetovno slavo. »Vsekakor so Beatli največja glasbena skupina v zgodovini,« je prepričam Mendes. Filmi naj bi v kinematografe prišel leta 2028. »Zgodba je tako velika, da samo en film ne bi bil dovolj, prav tako nisem želel ustvariti še ene televizijske serije,« je svojo idejo o štirih celovečercih razložil režiser. Mendes je prepričan, da morajo filmski ustvarjalci storiti vse, da bi gledalce znova privabili v kinematografe, saj meni, da doživljanje zgodbe na velikem platnu in v temi kina, ne more nadomestiti izkušnje v dnevni sobi. »Film je potrebno posrkati vase od začetka do konca.«

Glasba Beatlov se je vseskozi razvijala, vsak njihov album je nekaj novega, eksperimentirali so, bili pogumni, umetniki, njihova poetika je vseskozi rasla, kot da gre za nekaj organskega. Nikoli se niso ustavili v času. Začetek beatlomanije označuje letnica 1963, ko je izšel njihov drugi singel Please Please Me, nastopali so na televiziji, imeli razprodane nastope in postajali vedno bolj popularni. Ko so uspeli še v ZDA je beatlomanija preplavila svet.