Gangnam Style – jahanje, ki je obsedlo svet

Pred desetimi leti – natančneje 15. julija 2012 – je bil na spletu objavljen video, v katerem je majhen, debelušen in bledoličen Korejec, skrit za sončnimi očali, prepeval o dekletu, ki ve, kdaj biti dama in kdaj se noro zabavati. Pel je na otroškem igrišču, med konji ali na napol praznem avtomobilskem parkirišču in pri tem poplesaval v jahalnem slogu. Gangnam Style, skladba, ki se je norčevala iz premožnega okrožja Gangnam v Seulu, je v nekaj tednih postala globalni megahit.

Pristala je na prvih mestih glasbenih lestvic v vsaj tridesetih državah, južnokorejski raper Psy, tako se je imenoval izvajalec, pa mednarodna zvezda. Spletni fenomen, ki je navdihnil na tisoče imitacij, ponaredkov in spinoffov, je v nekaj mesecih po objavi postal najbolj gledan videoposnetek na youtubu in to mesto nato obdržal več kot tri leta. Gangnam Style je tudi videoposnetek, ki je prvi presegel magično mejo: milijardo ogledov. Zgodilo se je decembra istega leta. Zdaj jih ima skoraj 4,5 milijarde.

Globalno spoznavanje korejske pop kulture

Desetletje pozneje je Psy zadovoljen s svojim uspehom. V pogovoru za AFP je potrdil, da je ponosen na svojo največjo trofejo, a je zdaj brez pritiska, da bi ta uspeh moral ponoviti. Leta, ki so za njim, so neverjetna. Nastopil je s številnimi zvezdniki, na najbolj elitnih odrih sveta, na primer z Madonno, s katero si je delil sceno flash mob pred Eifflovim stolpom, prepeval je tudi pred takratnim predsednikom ZDA Barackom Obamo. Gangnam Style je glasbeni industriji pokazal, kaj je mogoče doseči prek internetnih platform in družbenih medijev, tudi če nisi umetnik z Zahoda in tudi če tvoj jezik ni angleščina. In to leta 2012, ko je bila industrija pretakanja vsebin še v povojih. Uspeh skladbe je celo spremenil Billboardovo sestavljanje lestvic, ki od leta 2013 upošteva tudi youtubovo statistiko.

Psy je dokazal, da lahko namesto korejske različice zahodne pop zvezde uspeštudi kot izviren, samosvoj umetnik. FOTO: Anthony Wallace Afp

Psy je tudi dokazal, da lahko namesto korejske različice zahodne pop zvezde uspeš kot izviren, samosvoj umetnik. Njegov jahalni ples je bil povsod, skladba pa je bila pravzaprav prvo srečanje globalnega sveta s korejsko pop kulturo. Verjame, da v svetu glasbe še ni rekel zadnje besede. Letos aprila je izdal svoj deveti album.

Odkrita besedila, nenavadni gibi

44-letni južnokorejski pevec, raper, tekstopisec in glasbeni producent s polnim imenom Park Dže Sang je doma znan po šaljivih videoposnetkih in odrskih nastopih. Prelomni dogodek v njegovi mladosti naj bi bil nastop britanske rock skupine Queen na stadionu Wembley z uspešnico Bohemian Rhapsody. Ko je odšel na študij poslovnih ved na bostonsko univerzo, je menda ves denar porabil za nakup glasbil in računalniške opreme, študij potem pustil in se vpisal na Berklee College of Music.



V glasbenem svetu je debitiral leta 2001 z albumom, za katerega so ga južnokorejske oblasti kaznovale zaradi neprimerne vsebine. Kot glasbeni novinec je takrat razburkal pop sceno z zelo odkritimi besedili, nenavadnimi plesnimi gibi in nekonvencionalnim videzom, zaradi česar si je prislužil vzdevek »bizaren«.