Gentlemanski prevarant navdihuje že več kot stoletje

Francoski igralec Omar Sy navdušuje svetovno javnost.

Foto: Benoit Tessier/Reuters

Dogodivščine gentlemanskega vlomilcaprivlačijo, odkar jih je mojstrsko ubesedil francoski romanopisec Maurice Leblanc (1864-1941). Kdor je kdaj hodil po Normandiji , si lahko v pisateljevi hiši v Étretatu, poimenovani Clos Lupin, ogleda, koliko duha, inteligence in humorja je imel vlomilski falot Lupin. V njej, ki je zdaj muzej, med drugim izve »resnico o eni največjih prevar« v zgodovini: da znamenita Mona Liza, ha ha ha, sploh ne visi v Louvru, ampak v pisateljevem salonu ...Literarni lik, ki se je prvikrat pojavil leta 1905, filmsko močno privlači že malone od začetka, po novem pa se v petdelni Netflixovi seriji, ki so jo začeli predvajati 8. januarja, pod imenom Assane Diop nanj sklicuje 42-letni francoski igralec. Dogajanje je resda postavljeno v moderni Pariz, temu primerno spektakularno, dinamično in privlačno tudi za mlade generacije, toda prevarantski triki uglajenega tatu so stari in vzeti iz literature, zato je lahko serija povabilo k branju Leblancovih detektivskih romanov.Tokratni Netflixov lupinovski junak Assane Diop je sirota po mami in pri šestnajstih tudi po očetu, Babacarju Diopu, ki je v Francijo prišel iz Senegala in si potem služil kruh kot voznik pri bogati družini Peretti; ta je usodno zaznamovala življenje mladega Assana ... Igralec Omar Sy, ki ga uteleša v odrasli dobi, se je rodil v zahodnem predmestju Pariza, v Trappesu, njegove skromne korenine pa segajo po mami v Mavretanijo in po očetu v Senegal. V otroštvu, v družini je bilo osem otrok, se je družil z, ki je prav tako postal znan igralec, in z zdaj že nekdanjim nogometašem, profesionalno pa se sprva preizkušal tudi kot radijec pa televizijski komik itd. Med drugim je igral v izjemnem filmu Intouchables (Prijatelja) ter v ameriških blockbusterjih, kot so X-Men, Jurassic World, Inferno.Z ženoimata imata pet otrok, družina živi Los Angelesu.