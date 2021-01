Gigi Buffon gre v srednjo šolo

Osemnajst nogometnih vratarjev je pred kratkim odločilo, da je v zgodovini najboljši v njihovem poslu 42-letni vratar torinskega Juventusa, dolgoletni reprezentant naših zahodnih sosedov Gianluigi Buffon. Prihaja iz športne družine, njegova mati je bila večkratna italijanska prvakinja v metu krogle in diska, oče je bil dvigovalec uteži, sestri sta igrali odbojko.



Pri šestih so ga vpisali v nogometno šolo v La Spezii, kjer je bil najprej igralec, zaradi poškodb dveh vratarjev pa je pristal med vratnicama. Njegov vzor je bil kamerunski varuh mreže Thomas N'Kono. Po njem je Buffon imenoval prvega sina Louisa Thomasa, drugega, Davida Leeja, občudujoč pevca skupine Van Halen Davida Leeja Rotha.



Sinova je imel z nekdanjo soprogo, češko manekenko Aleno Šaredovo. Poročena sta bila tri leta. Tretjega sina, Leopolda Mattia, ima z italijansko TV-voditeljico Ilario D’Amico.



Buffon je novinarjem povedal, da je zaradi slabih rezultatov Juventusa leta 2003 padel v depresijo, med zanimivejšimi postajami življenja pa omenja še leto 2000, ko je tvegal štiriletno zaporno kazen zaradi ponaredbe diplomske naloge, želel se je vpisati na študij prava. Leta 2006 je bil obtožen zaradi stavniških prevar, a bil oproščen krivde. Vedno se je izogibal drogam, je pa zaljubljen v vino in ima lastno blagovno znamko Buffon#1.



V lasti ima rekordnih deset naslovov italijanskega prvaka, za reprezentanco je nastopil kar 176-krat. Za Parmo je branil na 220 tekmah, za Juve 667-krat, ima še 25 nastopov za pariški PSG. Leta 2006 je na SP na poti Italije do naslova prvaka prejel le dva gola. Avtogol soigralca, drugega z najstrožje kazni proti Franciji.



Ima pa še eno željo: »Ko bom končal kariero, bom eno leto ves čas z družino. Potem se bom vrnil v srednjo šolo in jo naposled končal, saj me starši zaradi tega davijo že 30 let.«

