Gwyneth Paltrow je neprevidna smučarka

V Park Cityju v Utahu se je v torek začelo sojenje igralki Gwyneth Paltrow (50), ki je februarja 2016 na smučišču Deer Valley domnevno povzročila nesrečo.

Očesni zdravnik Terry Sanderson jo toži za 300.000 ameriških dolarjev, ker se je na smučeh zaletela vanj, mu povzročila možganske poškodbe in zlomila štiri rebra.

Sprva je 76-letni Sanderson od igralke zahteval kar 3,1 milijona dolarjev. Tudi igralka toži njega in zahteva en dolar odškodnine in plačilo sodnih stroškov. Njen odvetnik trdi, da je krivec za nesrečo Sanderson, njegove obtožbe pa označuje za »popolno sranje«.

Nesreča se je zgodila na smučišču za začetnike, kjer je dobitnica oskarja smučala z družino. Sojenje bo predvidoma trajalo osem dni, pričali pa naj bi tudi igralka in njena otroka.

Sandersonov odvetnik Lawrence Buhler trdi, da je za nesrečo kriva neprevidna igralka. Dejal je, da se je zaletela v njegovega klienta, potem pa je hitro odsmučala stran in ga pustila negibnega in nezavestnega, ne da bi poklicala pomoč oziroma preverila, ali je v redu.

Nezanesljiva priča

»Pred nesrečo je bil Terry očarljiva in vesela oseba. Živel je polno življenje, potoval po svetu in delal vse, kar je bilo v njegovi moči, da je užival življenje in skrbel za svoje zdravje. Po nesreči ni več očarljiv,« je povedal njegov odvetnik.

Odvetnik Steve Owens, ki zastopa igralko, ima seveda drugačno zgodbo. Trdi, da se je spuščala po smučišču, ko se ji je med noge nenadoma zapletel par smuči. Pravi, da je Sanderson, ki je imel zaradi predhodne kapi težave s sluhom in vidom, morda ni videl, preden je trčil vanjo. Dodal je, da je njegova klientka sprva pomislila, da jo je nekdo napadel, in da jo je incident tako pretresel, da tisti dan ni več smučala.

»Morda ga je preklinjala. Dogodek jo je zmedel in poškodovala se je,« je še dodal. Kot priča je že nastopil očividec Craig Ramon, ki trdi, da se je Gwyneth zaletela v Sandersona, in ne obratno, a njen odvetnik trdi, da Ramon zaradi barvne slepote ni verodostojna priča.