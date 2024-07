George Clooney in Nancy Pelosi nad Bidna

V gostujočem zapisu za ameriški časnik New York Times je igralec in filantrop George Clooney pozval predsednika Joeja Bidna, naj se odpove svoji kandidaturi, saj da demokrati z njim ne morejo zmagati. Kot razlog je navedel predvsem njegovo starost. Clooney in Biden sta si sicer naklonjena, igralec velja za njegovega podpornika in še prejšnji mesec je gostil dogodek, namenjen zbiranju sredstev za njegovo kampanjo.

Z 28 milijoni dolarjev naj bi šlo s tem za najvišjo podporo kateremu koli demokratskemu kandidatu v zgodovini, a kot je zapisal Clooney, Biden, s katerim se je družil na dogodku, ni bil Joe 'big F-ing deal' Biden iz leta 2010, niti iz leta 2020, temveč je bil prav takšen, kot je bil v soočenju s Trumpom. Kot navaja New York Times, je Biden za svoj neprepričljiv nastop nato okrivil utrujenost zaradi natrpanega urnika in več potovanj v kratkem času: da bi se lahko udeležil Clooneyjevega dogodka in nato še soočenja, je namreč s srečanja G7 v Italiji najprej poletel v Kalifornijo, nato pa še v Washington.

Nancy Pelosi se je odgovoru na novinarjevo vprašanje, ali podpira Bidnovo kandidaturo, izognila. FOTO: Getty Images via AFP

Biden naj bi sicer dejal, da ne želi več govoriti o soočenju, a ga je vseeno naslovil v klicu z demokratskimi župani. Z ekipo še vedno vztrajajo, da v kampanji ostajajo. Zadevo je v TV-intervjuju naslovila tudi nekdanja predsednica spodnjega doma ameriškega kongresa, demokratka Nancy Pelosi, ki je poudarila, da se bo predsednik odločil, ali ostane ali ne.

Clooney pa je v svojem zapisu, objavljenem le malo zatem, razkril tudi, da demokrati med sabo in v neuradnih pogovorih z novinarji pravijo, da Biden ne bo zapravil le svojih, temveč tudi demokratske možnosti za zmago. Kot je še dodal igralec, tako menijo vsi senatorji, kongresniki in guvernerji, s katerimi je govoril, ne glede na to, kaj govorijo v javnosti.