Igralka na tnalu zaradi zob

Britanska igralka, 31-letn Aimee Lou Wood, je najprej zaslovela v priljubljeni seriji Sex Education, ameriško občinstvo pa jo je vzelo za svojo v upodobitvi Chelsea v seriji Beli lotos. A ta čas se vse vrti okoli njenih zob. Zvezdnica je skeč v ameriški varietejski oddaji Saturday Night Live (SNL), v katerem so jo posnemali z uporabo pretiranih protetičnih zob, označila za zlobnega in nikakor ne smešnega.

Dejala je, da so njeno podobo uničili in da je skeč mizogin. Na Instagramu je zapisala, da nima nič proti, če se iz nje zaradi nekonvencionalnega videza norčujejo, a da mora za to obstajati pametnejši, bolj niansiran in manj cenen način, kot so si ga privoščili v SNL. Iz oddaje so se ji bojda že opravičili.

Igralka je pred časom razkrila, da je moral ustvarjalec serije Beli lotos, Mike White, močno vztrajati pri tv-mreži HBO, da so jo izbrali za vlogo romantične Chelsea v tretji sezoni. Bojda je niso hoteli, ker naj ne bi bila dovolj lepa.

Kljub začetnim dvomom se je Woodova izkazala za odlično izbiro. Njena upodobitev romantične optimistke Chelsea, ki s precej starejšim partnerjem Rickom (igra ga Walton Goggins) dopustuje na Tajskem, je hitro osvojila gledalce. Chelsea je postala ena izmed najbolj priljubljenih likov sezone, Woodova pa je s svojo igro dokazala, da je bila Whiteova vztrajnost upravičena.

Skeč SNL, ki je bil predvajan ta teden, je predstavljal ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo ekipo, kako preživljajo čas v izmišljenem hotelu. Chelsea je upodobila članica zasedbe Sarah Sherman z izrazitim naglasom in lažnimi zobmi. »Imam velike razmake med zobmi in ne slabih zob,« je izjavila Woodova. Bila je edina, ki so jo v skeču ponižali. Bi se o zobeh razpravljalo, če bi bila moški, se vprašujejo vsi, ki so ji naklonjeni.