Indijska šprinterka bo prva predsednica

Legendarna indijska šprinterka PT Usha bo kot prva ženska prevzela vodenje Indijske olimpijske zveze (IOA), ki obstaja že 95 let. Volitve bodo sicer 10. decembra, a ker je edina kandidatka, o njenem imenovanju ni dvoma. Ta bo tudi pomemben premik v svetu olimpijskega športa, ne le, ker je ženska, temveč ker so organizacijo doslej vodili predvsem birokrati. Nad kandidaturo 58- letne nekdanje vrhunske atletinje so navdušeni tudi njeni občudovalci, ki so prepričani, da bo častno opravljala svoje naloge in da si takšno pozicijo brez dvoma zasluži. Nekaj političnih izkušenj že ima, saj je tudi članica parlamenta.

Usha se je iz aktivnega športnega življenja umaknila leta 2000, potem ko je skoraj dve desetletji kraljevala v indijski in azijski atletiki. Ena najbolj prepoznavnih indijskih športnic je v svoji bogati karieri med leti 1983 in 1998 na Azijskih igrah osvojila 23 medalj, od tega 14 zlatih. Najbolj upsešna je bila na igrah, ki so leta 1986 potekale v Seulu. Domov se je vrnila kar s štirimi zlatimi kolajnami in eno srebrno. Najboljša je bila v tekih na 200 in 400 metrov, 400 metrov z ovirami in v štafeti 4 x 400. Za povrhu je osvojila še srebrno medaljo v teku na 100 metrov. Njej in mnogim ljubiteljem indijske atletike pa so v grenkem spomin ostale poletne olimpijske igre v Los Angelesu, kjer ji je v finalu teka na 400 metrov z ovirami medalja za las ušla. Za stotinsko sekunde jo je premagala Romunka Cristieana Cojocaru, ki ji je pripadla bronasta medalja.

Pilavullakandi Thekkeparambil Usha, kot je njeno polno ime, se je rodila v vasi Kuttali v zvezni državi Kerala. Pri devetih letih so opazili njen talent, pri 16 letih pa je kot najmlajša tekmovalka v zgodovini Indije dobila priložnost za nastop na olimpijskih igrah. Postala je del ekipe, ki je svojo državo zastopala leta 1980 v Moskvi. Indijci jo imenujejo preprosto P T Usha ali Payyoli Express, po kraju, kjer je preživela študentska leta. A tudi ob omembi imena »legendarno zlato dekle« se ve, o kom je govora. Letos septembra se je na tviterju z objavo črnobele fotografije spomnila atletskega mitinga, ki je pred skoraj 40 leti potekal v Indoneziji. »Pred 37 leti sem pisala zgodovino v svetu atletike in v Džakarti na šestem azijskem atletskem mitingu osvojila pet zlatih in eno bronasto medaljo. Podvig, ki ga doslej ni presegel noben atlet, ne moški ne ženska.«

V enem od intervjujev je pred časom povedala, da je zadovoljna s tem, kar je dosegla. »Uspelo mi je vse, kar sem si zadala, razen olimpijske medalje. Zdaj pa si želim, da jo osvoji eden od mojih varovancev,« je razkrila nekdanja športnica, ki vodi svojo atletsko akademijo v mestu Kozhikode v Kerali. V njej vzgoja nove talente, za katere si želi, da postanejo atletski zvezdniki Indije in dosežejo ali celo presežejo svojo trenerko.