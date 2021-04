Islamisti hočejo, da gre

Protifrancoski protesti v Pakistanu so pogosto nasilni in terjajo žrtve, tako med demonstranti kot med policisti. FOTO: Arif Ali/AFP

Radikalna pakistanska islamska stranka TLP je v ponedeljek izpustila 11 policistov, ki so jih ugrabili med nasilnimi protesti v mestu Lahore konec prejšnjega tedna. To so naredili, čeprav se ni uresničila njihova zahteva, da francoski veleposlanik v Pakistanuzapusti položaj in njihovo državo.Odnosi med Pakistanom in Francijo so se zaostrili lani jeseni, ko je v Franciji islamski terorist čečenskega poreklaobglavil srednješolskega učitelja zgodovine, češ da je učencem med učno uro o svobodi izražanja pokazal do preroka Mohameda žaljive karikature. Terorista so policisti kmalu po gnusnem umoru z mesarsko sekiro izsledili in ustrelili. Ker je francoski predsednikdejal, da svoboda izražanja zajema tudi objavljanje takšnih karikatur, so v Pakistanu izbruhnili protifrancoski protesti in pozivi k bojkotu njihovih izdelkov. V Pakistanu so protesti proti tej ali oni državi, v kateri na takšen ali drugačen način žalijo ali pa tudi ne preroka Mohameda, sicer pogosti.Na čelo tokratnih je stopila radikalna islamistična stranka TLP. Protesti so pogosto nasilni in je v njih do zdaj umrlo več policistov in demonstrantov. Zato so pakistanske oblasti 12. aprila aretirale voditelja stranke, prejšnji četrtek pa so prepovedali še delovanje TLP. Njeni privrženci so se zdaj zabarikadirali v mošejo v Lahoreju, območje pa je obkolila policija. Stranko TLP sicer bolj kot zaščita lika in dela preroka zanima čim večja politična moč, ki je za zdaj nima, saj je brez poslancev v nacionalni skupščini, spodnjem domu pakistanskega parlamenta.Francoski veleposlanik v Islamabadu, 64-letni, je diplomiral iz sodobne in klasične arabščine na nacionalnem inštitutu za vzhodne jezike in civilizacije. Doktoriral je iz francoske književnosti. Je diplomatski veteran, saj je v zunanjo službo Republike stopil leta 1986. Služboval je izključno v muslimanskih državah, v Savdski Arabiji, Tuniziji in Kuvajtu, ter sproti dobival vse višji diplomatski rang. Najvišjega, veleposlaniškega, je dobil leta 2004, ko je postal veleposlanik v Omanu.Od takrat je vodil še veleposlaništvi v Maleziji in Iraku, leta 2017 pa so ga imenovali za veleposlanika za nedoločen čas v Pakistanu. To seveda ne pomeni, da so ga imenovali za vedno, ampak predvsem to, da ga lahko kadarkoli odpokličejo. Kot dober poznavalec navad v islamskem svetu Baréty ni postal trn v peti islamistov zaradi morebitnih lastnih diplomatskih zdrsov, ampak kot simbolni predstavnik Francije in vsega francoskega, vključno z njihovim videnjem svobode izražanja, v Pakistanu.Zaradi zaostrenih razmer je veleposlaništvo v Islamabadu prejšnji teden svojim državljanom svetovalo, naj zapustijo to azijsko državo. V Francijo so začeli seliti tudi vso nenujno osebje veleposlaništva, veleposlanik pa (vsaj za zdaj) ostaja. Stranka TLP je kot skrajni rok, do katerega pričakujejo njegov odhod, navedla 20. april.