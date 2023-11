Izraelska vojska aretirala znano palestinsko aktivistko

Izraelske enote so v ponedeljek aretirale palestinsko aktivistko Ahed Tamimi, ki na okupiranem Zahodnem bregu že vrsto let velja za junakinjo in simbolizira upor civilnega prebivalstva proti okupatorju. Leta 2017, ko je imela zgolj 16 let, je namreč udarila izraelskega vojaka, ki je vdrl v njeno vas. Posnetek dogajanja je postal viralen na svetovnem spletu in je pritegnil pozornost svetovne javnosti. Tamimi je bila tedaj obsojena na osem mesecev zapora, potem ko je priznala krivdo.

Tokrat so jo na njenem domu v vasi Nabi Saleh sredi noči aretirali »zaradi suma spodbujanja nasilja in pozivanja k izvajanju terorističnih dejavnosti«. Izraelske oblasti so navedle, da je ta mlada ženska »napisala hujskaško objavo (na instagramu, op. p.), v kateri je pozivala k poboju naseljencev, in rekla, da to, kar je storil Hitler, ni bilo dovolj«.

Kot poroča Reuters, njena mati Nariman Tamimi te trditve zanika. Pravi, da temeljijo na lažni objavi na instagramu, saj njena hči sploh nima osebnega profila na tem družbenem omrežju. Po njenih besedah obstajajo številne spletne strani, ki uporabljajo ime in priimek njene hčerke, v resnici pa z njo nimajo nobene povezave.

Ahed Tamimi na okupiranem Zahodnem bregu že vrsto let velja za junakinjo in simbolizira upor civilnega prebivalstva proti okupatorju. FOTO: Daniel Leal/AFP

Nekateri izraelski mediji so objavili posnetek zaslona, ki je bil videti kot objava na instagramu računa ahed_tamimi15 z imenom in sliko Ahed Tamimi, besedilo pa je grozilo z pokolom izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Toda tega računa ni mogoče najti, Reuters pa poroča tudi, da fotografije ni mogoče neodvisno preveriti.

Izraelska vojska teh navedb še ni komentirala, medtem pa nenehno bombardira Gazo odkar je Hamas pred mesecem dni v na jugu Izraela ubil 1400 ljudi in jih okoli 240 zajel kot talce. V izraelskih napadih je umrlo že več kot 10.000 Palestincev, med njimi je približno 4100 otrok. Nasilje se je razplamtelo tudi na Zahodnem bregu, kjer potekajo redni spopadi med izraelskimi vojaki in Palestinci. Od 7. oktobra so izraelske enote po podatkih Združenih narodov ubile najmanj 141 Palestincev na tem ozemlju, vključno s 43 otroki.

Na vojne zločine opozarjajo številni palestinski aktivisti. Ahed Tamimi ni edina aktivistka v družini: njenega očeta Bassema Tamimija, ki se je rodil leta 1967, ko je Izrael območje Gaze in Zahodni breg zasedel po šestdnevni vojni, so aretirali prejšnji teden. To zanj ni nič novega, saj so ga izraelske oblasti doslej aretirale že več kot desetkrat; nekoč je več kot tri leta preživel v upravnem priporu brez sojenja. Bassem Tamimi velja za enega izmed motorjev protestnega gibanja na Zahodnem bregu, med drugim je organiziral serijo protestov proti gradnji izraelskih naselbin. Zdi se, da njegova hči več kot dostojno stopa v njegove čevlje.