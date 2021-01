Jimmy Page zahteva pošteno plačilo

Kitarist skupine Led Zeppelinje pozval ponudnike pretočnega poslušanja glasbe, naj temeljito premislijo o svoji politiki (pre)skromnega plačevanja glasbenikom za uporabo njihove glasbe. Dejal je, da se je čutil poklicanega in je odgovoril na poročilo komisije za digitalne vsebine, kulturo, medije in šport pri britanskem parlamentu o storitvah pretočne glasbe. V objavi na instagramu je Page zapisal: »Razumem dilemo o avtorskih honorarjih, ki jih je treba pravično plačati vsem glasbenikom in skladateljem, ki so ustvarili glasbo. Prej ko bodo podjetja za pretočno uporabo glasbe pravično plačala glasbenikom za njihove izdelke, ki jih je mogoče gledati in poslušati prek interneta, bolje bo.«Akademija glasbenih ustvarjalcev Ivors je v imenu glasbenih ustvarjalcev pozvala britansko vlado, naj uvede strožja pravila o tem, pod kakšnimi pogoji lahko glasbene založbe upravljajo glasbenike na pretočnih platformah. Zahtevajo spremembo zakona o avtorskih pravicah, da bi skladateljem in izvajalcem omogočil višje plačilo za njihovo delo, in pozivajo k reformi načina zbiranja podatkov o pretakanju glasbe, da bi čim bolj zaščitili pravice ustvarjalcev. Potem ko jeprodal celoten katalog svojih pesmi, namerava narediti enako še, ker so mu pretočne platforme »ukradle denar od njegove posnete glasbe«.