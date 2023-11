Jimmy Wales: Chatgpt je zmešnjava

Ameriško-britanski spletni podjetnik Jimmy Wales, ki je pred dobrimi dvajsetimi leti ustanovil spletno stran wikipedia.com, je kritičen do umetne inteligence in njenega orodja chatgpt, ki je še v začetni fazi razvoja. Kljub temu verjame, da se bo umetna inteligenca čez kakšnih 50 let razvila do te mere, da bo postala nadčloveška.

Chatgpt, ki lahko piše članke, pesmi, eseje in celo zdravniške nasvete, je za wikipedio v tem trenutku še precej neuporaben. Wales celo pravi, da je zmešnjava. Prispevek, ki ga za wikipedio napiše chatgpt, je »grozen« in »povsem neuporaben«, trdi Wales. Težava je v tem, da v takšnem članku manjkajo številne informacije, navedeni so napačni podatki, orodje si izmišljuje vire in je nasploh »zmešnjava«, našteva strokovnjak. Pojav, ko si umetna inteligenca odgovore preprosto izmisli, so strokovnjaki že poimenovali haluciniranje. Kljub naštetim pomanjkljivostim pa Wales ni zavrnil možnosti, da bi lahko v prihodnosti s pomočjo umetne inteligence nastajala tudi wikipedia. Če bi odkrili orodje, ki bi v besedilih našlo napačne podatke tako, da bi objavljeno besedilo primerjalo z viri, ki so bili uporabljeni pri njegovem pisanju, bi bilo to zelo dobrodošlo.

Zaenkrat pa wikipedia še vedno temelji na delu svojih »wikipedijcev«, urednikov, ki delo opravljajo prostovoljno. Med njimi prevladujejo moški, večina med njimi pa je zmožna prepoznati lažne spletne strani in ugotoviti, ali je besedilo napisal človek ali je delo umetne inteligence.

Odkar je podjetje OpenAI lani dalo v uporabo klepetalni robot umetne inteligence chatgpt, se o njem krešejo mnenja in krepijo strahovi, kaj bo to orodje spremenilo naša življenja. Wales opozarja, da so lažne informacije in sovražni govor obžalovanja vredni. Čeprav sta z lastnikom družbenega omrežja X Elonom Muskom v dobrih odnosih, si je sam X izbrisal iz telefona in se zdaj raje posveča manj toksičnim stvarem. Wales je ustvaril celo lastno spletno platformo, ki ima povsem drugačen pristop kot X. Gre za projekt Trust Cafe, na katerem je mogoče v prijateljskem vzdušju razpravljati o različnih temah, dolžina objav ni omejena, diskusije pa ne usmerja le lastnik. Wales pravi, da sovražnega govora ni mogoče povsem preprečiti, a kljub temu ostaja optimističen.