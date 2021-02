Johnny Depp: Oboževalci ga hočejo nazaj

Z Amber Heard leta 2015, ko je bil igralski par še sveže poročen.

FOTO: Giuseppe Cacace/AFP



Spletna peticija zanj in proti njej

V vlogi karizmatičnega kapitana Jacka Sparrowa je dosegel največjo slavo. FOTO: Shutterstock

(57), ki je največjo slavo dosegel z vlogo notoričnega kapitana Jacka Sparrowa v filmski franšizi Pirati s Karibov, se bori za ohranitev svoje časti in ugleda. Po ločitvi od precej mlajše manekenke in igralske kolegice(34) leta 2017 – zahtevo za razvezo je sprožila ona in jo pospremila z dramatičnim pranjem umazanega perila pred očmi javnosti – se je odločil, da se še bolj odločno postavi zase.Oče sina in hčerke, ki sta se rodila okoli milenija v nekdanji zvezi s pevko(48), gre na vse ali nič, saj so njegove redke izjave za medije po ločitvi slabo vplivale tudi na njegovo kariero. Odpovedi pogodb za delo so si sledile kot zaklete. Po lanski izgubi tožbe proti tabloidu Sun, kjer so ga označili za pretepača žene in zavrnili njegove izjave, da gre za opravljanje in blatenje njegovega imena, se zdaj bolj odločno pripravlja na novo obravnavo na sodišču, ki naj bi se zgodila v kratkem.Že večkrat je priznal, da je bil sam deležen fizičnega nasilja od svoje mlade in emotivno eksplozivne žene, med drugim tiste noči, ko je izvedel, da je izgubil 650 milijonov dolarjev. Skupaj z odvetniško ekipo zbira nove dokaze, da je bila večina dosedanjih obtožb in pričevanj Heardove proti njemu plod laži z namenom finančnega pridobitništva in lastne promocije. Poleg njune umazane zasebne bitke se bije tudi boj med oboževalci, ki so, kot kaže, precej bolj na njegovi strani.V spletni peticiji so zbrali že skoraj dva milijona podpisov za to, naj ustvarjalci filma Aquaman 2 Heardovo odpustijo. V še eni peticiji na spletu pa Deppovi oboževalci zahtevajo njegovo vrnitev v vlogi kapetana Jacka Sparrowa; ustvarjalci uspešnice Pirati s Karibov so ga namreč lani izločili iz igralske zasedbe. Trenutno se zbrani podpisi za ohranitev nepogrešljivega lika v filmu približujejo številu 500.000. Izkušnje sicer kažejo, da se hollywoodski studii na tovrstne pobude požvižgajo, a v tem primeru si morda vendarle lahko premislijo.