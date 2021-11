Assangeu dovolili poroko z dolgoletno zaročenko

Julian Assange in Stella Moris sta vrsto let par, skupaj imata majhna sinova, pa čeprav je bilo gibanje ustanovitelja WikiLeaksa v zadnjem desetletju omejeno na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu in nato na strogo varovani britanski zapor Belmarsh. Tam so jima zdaj dali dovoljenje, da se poročita. »Vlogo gospoda Assangea smo sprejeli, proučili in odobrili, kakor pri vsakem drugem zaporniku,« so sporočili iz Belmarsha.

»Odleglo mi je, ker je prevladal razum. Upam, da ne bo nobenega nadaljnjega vmešavanja v najino poroko,« je ob odobritvi dejala 38-letna Stella Morris, ki je Assangeava zaročenka pet let. Dovoljenje za poroko sta menda poskušala dobiti že nekaj časa, zaradi tega sta upravnika zapora in britanskega ministra za pravosodje Dominica Raaba obtožila, da jima preprečujeta sklenitev zakonske zveze. Proti njima sta pripravljala, kot poroča britanski Guardian, tudi pravni postopek. Poroka bo v zaporu, datum pa še ni znan.

Skrivno razmerje

Stella Morris in Julian Assange sta se spoznala leta 2011, ko se je Avstralka, rojena v Južni Afriki, pridružila njegovi odvetniški ekipi. Par sta od leta 2015, njuno skrivno razmerje se je večinoma odvijalo za zidovi ekvadorskega veleposlaništva, kamor se je Assange zatekel leta 2012. Šele aprila lani je medijem razkrila, da je njen zaročenec znani žvižgač, ter opozorila, da je njegovo življenje ogroženo in da ne bo preživel, če bi se okužil z novim koronavirusom. »Živela sem tiho in stran od oči javnosti ter upala, da bomo nekega dne lahko skupaj, kot družina. Zdaj moram spregovoriti, ker njegovo življenje visi na nitki,« je takrat pojasnila razloge za razkritje razmerja. V času njune skrivne zveze sta dobila dva sinova, Gabriela, ki je star štiri leta, in Maksa, ki ima dve leti. Poroda je spremljal preko videopovezave, to je tudi način, kako zdaj vzdržuje stike z otrokoma. Oba sta britanska državljana.

Stella Morris je šele lani razkrila, da ima z Julianom Assangem dva sinova. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Assange se je pred desetimi leti zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo, kjer je zaprosil za politični azil, da bi se izognil izročitvi na Švedsko zaradi obtožb spolnega napada. Bal se je namreč, da ga bodo s Švedske odpeljali v ZDA na zaslišanje v povezavi z dejavnostmi WikiLeaksa. Na Švedskem so postopek proti njemu pozneje opustili.

Krhko zdravje žvižgača

Britanska policija ga aretirala aprila 2019, ker naj bi s pobegom na veleposlaništvo kršil pogojni izpust. Že pred tem so mu na veleposlaništvu po zamenjavi ekvadorskega predsednika odrekli gostoljubje. Januarja letos je sodišče zavrnilo ameriško zahtevo za njegovo izročitev Assangea, ZDA so se na to pritožile. V prvih vrstah v množici, ki se je konec oktobra zbrala pred višjim sodiščem v Londonu, je bila tudi Stella Morris ter opozarjala na zaročenčevo krhko zdravje in krhkost svobode medijev hkrati.

Žvižgača v ZDA čaka sojenje zaradi njegove vloge pri WikiLeaksovem objavljanju ameriških državnih skrivnosti, do katerih se je dokopal s pomočjo nekdanje vojaške analitičarke Chelsea Manning. Obtož­nica, objavljena maja 2019, je sestavljena iz 18 točk, večina se nanaša na kršitve ameriške protivohunske zakonodaje.