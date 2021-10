ZDA niso obupale nad izročitvijo Juliana Assangea

V nadaljevanju preberite:

Ustanovitelj spletne strani Wikileaks Julian Assange se je januarja letos uspel izogniti izročitvi v Združene države Amerike, potem ko je britansko okrožno sodišče na podlagi psihološke ocene presodilo, da bi lahko v tem primeru storil samomor. Ameriška stran se je na odločitev pritožila, danes pa pred višjim sodiščem zagotovila, da žvižgačevo življenje na drugi strani Atlantika ne bo ogroženo.

Medtem ko britansko sodstvo ne dvomi o pravni utemeljenosti ameriškega sodnega pregona 50-letnega Assangea, na poti do njegove izročitve ZDA še vedno stojijo ovire. Postopek izročitve se je namreč sprevrgel v proces ugotavljanja tega, ali so ameriške oblasti sposobne izpeljati sojenje proti Assangeu, ne da bi si ta prej sodil sam. To je tudi ključno vprašanje, na katerega bo moralo odgovoriti višje sodišče v Londonu po koncu dvodnevne obravnave.