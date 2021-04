Justin Bieber: Prvo leto zakona je bilo zares težko

Z ženino in božjo pomočjo

Justin in Hailey v New Yorku junija 2018, ko je imela ta še dekliški priimek Baldwin.

Eden največjih zaslužkarjev

(27) je v naslovnem intervjuju za majsko številko mesečne revije za moške GQ opisal, s kakšnimi strahovi se je boril po skoku v zakonski stan s(24). Par si je sicer poročne zaobljube izmenjal septembra 2018. Slavni pevec in tekstopisec deškega videza v zvezi zdaj najde močno oporo in stabilnost, ki jo je vedno pogrešal, pravi: »Prvo leto zakona je bilo zares težko, saj sem se moral ukvarjati s travmami in s pomanjkanjem zaupanja. Veliko je bilo stvari, ki jih ne želiš priznati osebi, s katero si, zato, ker je grozljivo. Nočeš je prestrašiti z besedami: 'Strah me je'.«Prvo obdobje v vlogi moža je tako, kot priznava, preživel, kot bi hodil po jajčnih lupinah, potem pa je končno začel verjeti vase in v dragoceno dvojino. Po njegovih besedah je posebej lepo, ker ima prvič v življenju nekoga, s katerim vidita skupno prihodnost, tudi otroke, a ne še takoj. Iz temnega obdobja mu je poleg srčne izbranke pomagala tudi vera, poudarja:»On je milost. Prišel sem do točke, ko sem rekel: 'Bog, če si resničen, potrebujem tvojo pomoč, saj ne zmorem sam. Tako zelo se borim s seboj. Vsaka moja odločitev se zgodi na podlagi lastnega sebičnega ega. Kaj hočeš od mene? Vame si položil vse te želje po petju in nastopanju. Zakaj je to v mojem srcu? V čem je smisel vsega? V čem je smisel tega, da sem na tem planetu?'«Zaslovel je že kot petnajstletnik, kmalu po tistem, ko je njegova mama samohranilka(46) začela na youtubu objavljati posnetke prepevanja svojega edinca. Po globalni slavi, ki jo je pop glasbenik dosegel leta 2010 s pesmijo Baby, se je podal po znani poti, ki jo uberejo številni premladi zvezdniki, saj je imel vrsto let težave zaradi zlorabe opojnih substanc in izgredov.Omenjenega leta so ga uradno razglasili za najbolj iskano slavno osebo na internetu; njegova formula uspeha zajema dejstvo, da gre nekaterim od samega začetka izjemno na živce in se mu posmehujejo, drugi pa ga obožujejo. Pesem Baby ima na youtubu skoraj dve milijardi in pol ogledov, Bieber pa velja za enega največjih zaslužkarjev v glasbeni industriji; njegovo premoženje znaša 285 milijonov dolarjev. Trenutno osvaja glasbene lestvice z r'n'b uspešnico Peaches.