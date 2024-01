Britanski dvor se ne želi odpovedati krznu, kritike vse glasnejše

Britanska vlada je lani zavrnila pobudo, da bi znamenita pokrivala kraljeve garde iz medvedjega krzna pred Buckinghamsko palačo, ki so eden najbolj priljubljenih londonskih fotografskih motivov turistov z vsega sveta, zamenjala z umetnim krznom. Rečeno je bilo, da nadomestki niso videti dobro in niso udobni.

A očitno si zagovorniki tradicije delajo medvedjo uslugo, zdaj se je oglasil tudi angleški igralec, komik, pisatelj, televizijski voditelj in aktivist Stephen Fry in podprl kampanjo za zaščito živali pod okriljem združbe PETA, ki poziva k uporabi umetnega krzna namesto pravega medvedjega za 45 centimetrov visoka pokrivala.

»Tradicija ni nikoli izgovor za krutost,« je izjavil Fry, svojo zahtevo pa podkrepil s komentarjem skrivoma posnetega videa, ki prikazuje lovce, ki odlagajo vedra z močno dišečo hrano kot vabo in nato streljajo na črne medvede s samostrelom, ko se živali približajo. »Potreben je vsaj en medved, da zagotovi dovolj krzna za vsako kapo,« dodaja Fry.

»Tradicija ni nikoli izgovor za krutost,« pravi igralec Stephen Fry. FOTO: Shutterstock

Z nadaljevanjem nakupa kap iz krzna črnega medveda vlada Združenega kraljestva spodbuja povpraševanje po kožah in učinkovito spodbuja lovce, zagotavlja igralec in s somišljeniki opozarja, da vlada Združenega kraljestva sponzorira športni lov medvedjih samic in drugih medvedov po principu vabi in ubij.

Zagovorniki pravic živali pravijo, da bodo s krutim videom seznanili tudi kralja Karla III. in ga naprosili, naj podpre prehod s pravega na umetno krzno. Vendar tiskovna predstavnica ministrstva za obrambo pravi, da medvedje kože izvirajo iz pooblaščenega lova in reguliranega kanadskega trga krzna, in izjavlja: »Do danes in po vedenju ministrstva alternativa še ni izpolnjevala standardov, potrebnih za zagotavljanje učinkovite zamenjave za obredno medvedjo kožo.«

Zanimivo je, da je junija lani med vajo vojaške parade v Londonu, ki jo je spremljal tudi princ William, zaradi hude vročine omedlelo več članov britanske kraljeve garde. Ti so bili namreč oblečeni v volnena oblačila, na sebi pa so imeli tudi težka pokrivala, medtem ko so se temperature v Londonu povzpele do 30 stopinj Celzija.

Buckinghamska palača je zavrnila komentar zdajšnjih zahtev po spremembi pokrival, kar je po svoje nenavadno, saj se je zdaj pokojna kraljica Elizabeta II. že leta 2019 odpovedala nošnji naravnih krznenih izdelkov.