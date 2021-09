Kim Kardashian West: Milijarderkina nova oblačila

Samo, da se govori

Kardashianova v vsej svoji črnini. FOTO: Getty Images



Ceneno, a ne poceni

Svet, kot smo ga poznali, propada, in to se odraža tudi v vedenju nekaterih najbogatejših Zemljanov. Družbena omrežja so skoraj pregorela, ko so v javnost prispele najnovejše fotografije vrhunske samopromotorke in milijarderke(40), ki je na tradicionalni dobrodelni dogodek Met Gala v Metropolitanskem muzeju umetnosti prišla odeta v nadvse bizarno opravo.Na veličastno, vedno z visoko modo ozaljšano prireditev, kjer zbirajo sredstva za kostumografski inštitut Metropolitanskega muzeja, je kraljica resničnostnih šovov prikorakala v črnini od glave do pet s popolnoma zakritim obrazom. Kodeks oblačenja je letos zajemal temo ameriške neodvisnosti, kar je obiskovalce navdihnilo za oblačila v rdeči, modri in srebrni barvi oziroma so z videzom izražali svoja stališča glede bistvenih družbenih problemov.Ob pogledu na kreacijo slovite modne hiše Balenciaga, ki jo je nosila Kim, tudi mama štirih otrok in sveža ločenka, so se nekateri zafrkljivi komentatorji spraševali, zakaj je postala morokvar iz Harryja Potterja, torej strašljivo bitje, ki ti s poljubom izsesa dušo in veselje, kar je huje, kot bi bil mrtev. Drugi so jo primerjali celo s samico iz kultne srhljivke Osmi potnik (Alien). Njen spremljevalec, kreativni direktor pri Balenciagi, je bil prav tako potopljen v črno barvo.Sprva Kardashianove, ko je stopila na slavnostno rdečo preprogo, ni prepoznal nihče in seveda si je s tem zagotovila še več pozornosti in ugibanj. Med komentarji na družbenih omrežjih se je ob fotografiji njene v običajno večerno obleko odete sestrein nje, ki je videti kot senca, znašla duhovita domislica: »Jaz in moja tesnoba med pripravami na družabni dogodek.«Na zabavi po dogodku, ki jo je organiziral nič manj slavni glasbenik, je pozornosti željna bogatašinja, tudi ustanoviteljica blagovne znamke Skims, vendarle razkrila vsaj del obraza. Na sebi je imela še eno podobno oprijeto črno opravo Balenciage, ki so jo bolj prijazni komentatorji primerjali s kostumom Catwoman iz Batmana; drugi so se spomnili na prizor iz legendarne risanke Tom & Jerry, v katerem se mucek stlači v avtomobilsko zračnico.Kimina cenena celostna podoba seveda v resnici ni poceni, saj le torbica, ki jo je nosila zvezdnica s kar 253 milijoni sledilcev na instagramu, stane 5000 dolarjev. Njena toaleta zagotovo ni bila edina na newyorškem dogodku, ki bi bila primerna tudi za rajanje na bližajoči se Noči čarovnic; eden od komentatorjev je cinično pripomnil, da bi se prireditev namesto Met morala imenovati Meth (močna in potencialno zelo nevarna sintetična droga).