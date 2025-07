Ko zatajijo roboti

Elon Musk je v Hollywoodu odprl svojo prvo restavracijo s hitro prehrano Tesla Diner, ki jo je napovedal že pred nekaj časa. Gre za futuristično stavbo, ki je oblikovana kot leteči krožnik, a ima pridih nostalgije tovrstnih lokalov iz šestdesetih let. A ne gre le za restavracijo pač pa je to tudi drive-in kino, saj stavbo obkrožajo velikanski zasloni. Na otvoritvi so bile na ogled epizode Zvezdnih stez.

Prednost pri postrežbi so imeli lastniki Teslinih avtomobilov, kar je ostale goste zelo razjezilo, a so morali tudi vozniki Cybertruckov in Modelov Y, ki so prišli v velikem številu, na hrano čakati več ur.

Musk, ki se sicer otvoritve ni udeležil, je napovedal tudi, da bodo pokovke stregli roboti Optimus. A jim je žal zagodla tehnologija, tako da je robotom uspelo speči le nekaj porcij, potem pa so, na razočaranje najmlajših, omagali in se ugasnili. Tudi Teslina aplikacija za naročanje hrane je prenehala delovati, zato so vrste kmalu postale neskončne, saj so morali zaposleni sprejemati naročila. S tehnnologijo na otvoritveni dan res niso imeli sreče.

Hrano so postregli v škatlah v obliki Cybertrucka FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Cene hitre hrane so sicer dražje kot v drugih podobnih lokalih, saj si moral za Tesla burger odšteti skoraj 14 dolarjev, za hot dog pa kar 17 dolarjev. Obiskovalce so najbolj navdušila škatle v katere so hrano zapakirali, saj imajo obliko Cybertrucka. Zaradi gneče, kot so povedali prvi obiskovalci, je bila hrana, ki so jo dobili mrzla. Burgerje in tudi vse ostale dobrote je sicer zasnoval slavni kalifornijski kuhar Eric Greenspan.

Kasneje je na dan prišlo tudi to, da roboti sploh niso delovali sami ampak so jih upravljali ljudje, zato se mnogi sprašujejo kaj Muskovi Optimusi sploh znajo storiti sami.

Mask je napodedal, da bo Tesla Diner kmalu odprl tudi v drugih ameriških mestih.