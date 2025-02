Umrl je Aga Khan, filantrop in krmar med posvetnim in duhovnim

Že pri svojih dvajsetih letih je Aga Khan kot dodiplomski študent na ameriškem Harvardu postal duhovni vodja izmailskih muslimanov in je svoj milijardni imperij investiral v gradnjo domov, bolnišnic in šol v državah v razvoju. Njegova fundacija in verska skupnost sta sporočili, da je njegova visokost princ Karim al-Hussaini, Aga Khan IV., 49. dedni imam veje šiitskih muslimanov preminil v torek, v krogu svoje družine na Portugalskem. Star je bil 88 let.

Aga Khana so imeli njegovi privrženci za neposrednega potomca preroka Mohameda, za naslednika pa ga je ustoličil njegov ded Aga Khan III. Vnuk Aga Khan je z leti postal poslovni magnat in človekoljub, ki je uspešno krmaril med posvetnim in duhovnim življenjem.

Britanska kraljica Elizabeta mu podelila naslov njegova visokost. OTO: Dominic Lipinski/Afp

Britanska kraljica Elizabeta mu je leta 1957, dva tedna po tem, ko ga je ded presenetljivo postavil za dediča 1300-letne družinske dinastije kot voditelja muslimanske sekte izmailcev, podelila naslov njegova visokost.

Ko zagovornik islamske kulture in občih vrednot je veljal tudi za graditelja vezi med muslimanskimi družbami in zahodom, najverjetneje mu je to uspevalo zaradi nevpletanja v politiko.

Njegova osrednja filantropska organizacija Aga Khan Development Network se je ukvarjala predvsem s tegobami zdravstvenega varstva, stanovanjske problematike, izobraževanja in gospodarskega razvoja podeželja.

Bolnišnice, ki nosijo njegovo ime, stojijo v najrevnejših državah s pomanjkljivo zdravstveno oskrbo najsiromašnejšega prebivalstva, med drugim v Afganistanu, Bangladešu, Tadžikistanu. V teh državah je v razvoj gospodarstva vložil milijone dolarjev. Ustanovil je tudi nagrade za arhitekturo in programe za islamsko arhitekturo na Harvardu in Tehnološkem inštitutu Cambridge v Massachusettsu.

Ni povsem jasno, kdaj in kje se je rodil, po najpogostejši različici je na svet prišel 13. decembra leta 1936 v švicarskem kraju Creux-de-Genthod blizu Ženeve. Podobno v oblakih je tudi ocena njegovega bogastva, vsekakor ga merijo v milijardah dolarjev.

Izmailci, sekta, izvirajoča iz Indije, se je razširila v vzhodno Afriko, srednjo in južno Azijo ter na Bližnji Vzhod, pristaši so imeli za svojo dolžnost, da mu namenjajo deset odstotkov svojih dohodkov. Aga Khan je pred dobrim desetletjem izjavil, da kopičenje bogastva ni zlo in da islamska etika človeku, ki mu je bog namenil sposobnost in srečo, da postane privilegiranec, nalaga odgovornost do družbe. Bil je oče treh sinov in hčere.