Lažniva Hilaria

Hilaria je učiteljica joge in avtorica uspešnega bloga o materinstvu. Odkritje bo imelo tudi poslovne posledice. FOTO: David Mcnew/ Reuters

Svet slavnih v teh dneh pretresa nov sočen škandalček. 36-letna, učiteljica joge in spletna vplivnica ter žena znanega igralca(62) je bila od nekdaj ponosna na svoje špansko poreklo.Toda zdaj je na dan prišlo, da v njej ni niti kapljice španske krvi, da se ni rodila na Majorki in je v resnici čisto navadna Hillary.V preteklosti je trdila, da je prišla v ZDA pri devetnajstih letih, v resnici pa je hčerka bele zdravnice in univerzitetne profesorice in je v Massachusettsu obiskovala elitno srednjo šolo The Cambridge School of Weston, kjer znaša enoletna šolnina kar 65.000 ameriških dolarjev, pri pouku pa se en učitelj posveča le šestim učencem.Še aprila je Hilaria trdila, da je v New York prišla iz Španije, da bi obiskovala Univerzo New York. »Prišla sem zaradi šole in nikoli več nisem odšla,« je povedala v intervjuju z naslovom Materinstvo, zakon in splavi.Vse se je začelo, ko je 21. decembra neka ženska na twitterju zapisala: »Človek mora občudovati predanost Hilarie Baldwin za desetletno pretvarjanje, da je španskega rodu.«V naslednjih dneh so trditev podkrepili številni Hillaryjini srednješolski sošolci, na dan pa so prišli posnetki njenih gostovanj v raznih pogovornih oddajah, tudi tisti iz The Today Showa, kjer se je pretvarjala, da je pozabila angleški izraz za besedo kumara.Izbrskali so tudi posnetke njene matere, dr., kjer pripoveduje o odraščanju v Longmeadowu v Massachusettsu, kjer je večino življenja delala kot zdravnica.Spletni detektivi so kmalu izbrskali še druge podrobnosti o njenih starših. Mati je bila tudi gostujoča profesorica na Harvardu, profesor pa je bil tudi njen očeLeta 2011 sta se starša upokojila in preselila na Majorko.Hillary Hayward-Thomas je trdila, da je njena mati Španka, toda že štiri generacije družine živijo v Massachussetsu, očetovi predniki pa so v ZDA živeli že v 18. stoletju, že v časih pred ameriško revolucijo.»Z njo sem hodil v srednjo šolo. Resnično čudovita oseba, se spominjam, toda popolnoma belo dekle iz Cambridgea,« je zapisal eden od njenih sošolcev, drugi pa je dodal: »Bila je prijetna, posvečena plesu, ime pa ji je bilo Hillary Hayward-Thomas in ni imela španskega naglasa, kot ga ima zdaj.«V nedeljo zvečer se je na razkritje odzvala sama Hilaria. »Da, sem belo dekle. Belo dekle sem,« je povedala v precej zmedenem sedemminutnem videu in dodala: »Bodimo jasni, da ima Evropa veliko belcev in, da je moja družina bela. Etnično sem mešanica mnogih, mnogih stvari.Kulturno pa sem odraščala v dveh kulturah, tako preprosto je v resnici to.« Dodala je, da je srečna, ker je odraščala tako in pristavila, da njeni otroci govorijo oba jezika.Vseh pet otrok, ki jih ima z Alecom Baldwinom, ima španska imena:(7),(5),(4),(2) in trimesečniIz Hilarie se zdaj norčujejo mnogi, tudi komičarka(36): »Razumem. Tudi sama sem bila nekajkrat v Španiji in bilo mi je všeč,« je zapisala na instagramu ob simbolu kumarice.