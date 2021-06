Lepotica, ki je nastopila v Prijateljih

Ponovno snidenje igralcev iz kultne serije Prijatelji še vedno odmeva. Številni zvezdniki, ki so v seriji nastopali, so po predvajanju prav tako obujali svoje spomine. Med njimi je tudi supermodel Elle Macpherson, ki je igrala sostanovalko Joeyja Tribbiania in njegovo punco Janine Lecroix.



Danes 57-letna lepotica je povedala, da je to bila ena najlepših izkušenj njenega življenja. »Je kdo videl ponovno združenje Prijateljev? Mene so povabili v ekipo, posnela sem sedem epizod kot Joeyjeva punca Janine,« je zapisala Elle. »Sodelovati s takšno ekipo je bilo fenomenalno. Čas, ki sem ga preživela z njimi, mi bo za vedno ostal v spominu. Počutim se počaščeno, da sem lahko sodelovala v tako kultni produkciji, kjer so bili sami odlični ljudje tako pred kot za kamerami.«



Eden najbolj odmevnih trenutkov s snemanja je nedvomno bilo priznanje Jennifer Aniston in Davida Schwimmerja, da sta se med snemanjem zatreskala, vendar se ni nič zgodilo, ker sta bila ves čas v drugih razmerjih, te meje pa nista hotela prestopiti. »Spominjam se, da sem mu enkrat rekla, da bi bila velika škoda, če bi se prvič poljubila na nacionalni televiziji,« je povedala Jennifer in to se je na koncu tudi zgodilo.

