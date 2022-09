Ljubezen je močnejša od smrti

Odpri galerijo

Mladoporočenca Nastja Gračeva, medicinska sestra na onkološki kliniki in zdravnik Anton Sokolov, pozirata za fotografijo na opustošenem dvorišču trgovskega kompleksa v središču Harkova. Od začetka ruske agresije zagotavljata brezplačno zdravstveno oskrbo tistim, ki jo potrebujejo, in ko jima je zmanjkalo zdravil, sta začela zbirati denar in kupovati zdravila za prebivalce, ki so jih potrebovali. FOTO: Sergej Bobok/AFP