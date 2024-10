Macron: Emily v Parizu v Rimu nima smisla

Ameriška revija Variety je pred nekaj dnevi objavila intervju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Macron, ki ga doma krivijo za sprožitev politične krize po junijskih evropskih volitvah, doma še vedno uživa nepriljubljenost, čeprav se je med za Francijo izjemno uspešnimi olimpijskimi igrami za dve odstotni točki popravila. V tujini pa – ali pa vsaj v očeh novinarke Varietyja – vse le ni tako črno in belo.

Kot namreč v uvodu v precej lahkoten in ne prav političen intervju o temah, »ki so mu bolj pri srcu« – z izjemo nekaj vprašanj, pa še ta se pretežno nanašajo na zabavno industrijo – poudari njegova avtorica Elsa Keslassy, je predsednik zaslužen za dvig vrednosti francoske kulture v svetu kot tudi globalno pozicioniranje njene zabavne industrije v korporativnem smislu. Poleg tega je Francija prva začela izvajati evropsko direktivo, ki ponudnikom pretočnih vsebin, kakršen je Netflix, zapoveduje vlaganje v lokalno produkcijo, bila pa je tudi ena glavnih akterk pri evropskem aktu o umetni inteligenci.

O nastopu Lady Gaga na odprtju OI v Parizu je Macron dejal, da je veliko tvegala in odlično opravila, ter izrazil hvaležnost za njen nastop. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

»Macron je spregovoril o vlogi, ki jo Francija lahko igra v spreminjajočem se medijskem okolju, in o tem, zakaj so filmi in umetnost, ki jih ustvarja, tako pomembni za njeno prihodnost. Razpravljal je o pomenu popkulture v svetu, polnem teme, od Taylor Swift do nedavnih olimpijskih iger v Parizu, na katerih sta nastopili tudi Céline Dion in Lady Gaga,« povzema novinarka. Posvetila pa sta se tudi seriji Emily v Parizu, ki ne le privablja turistov v tiste doslej morda skrite oziroma prej ne tako opazne mikropredele mesta – ter v Pariz na splošno –, temveč je, kot kaže, tudi že politična tema.

Emily namreč ob koncu četrte sezone, lansirane na Netflixu pred nekaj tedni, šefica Sylvie premesti v na novo odprto pisarno Agencije Grateau v Rim, kjer ima tudi novo simpatijo Marcella. »Trdo se bomo borili. In prosili jih bomo, da ostanejo v Parizu! Emily v Parizu v Rimu nima smisla,« je na vprašanje, kako Emily vrniti v Pariz, za Variety odgovoril Macron, čigar žena Brigitte se je v seriji pojavila dvakrat: prvič posredno, zdaj pa neposredno. Kot pravi, je tudi velika oboževalka serije.

Emily in njena nova sodelavka v četrti sezoni v restavraciji srečata Brigitte Macron, ki Emily pove, da ji sledi na instagramu. FOTO: Handout/AFP

»Zelo sem bil ponosen, in z veseljem je to storila. Pojavi se za le nekaj minut, ampak mislim, da je bil trenutek zanjo zelo dober. Menim, da je to dobro za imidž Francije,« je komentiral predsednik, ki meni še, da serija pozitivno vpliva na privlačnost države. Po podatkih francoskega filmskega centra, ki ga citira britanski Guardian, je kar 38 odstotkov turistov kot enega od razlogov za svoj obisk francoske prestolnice navedlo prav Emily v Parizu, pripisujejo pa ji tudi zasluge za to, da vse več ljudi na spletu išče možnosti za selitev tja.