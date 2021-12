Maggie Gyllenhaal: Napovedujejo ji oskarja

Znani ameriški igralki Maggie Gyllenhaal (44) kritiki napovedujejo celo možnost za oskarja. Psihološko dramo The Lost Daughter (O izgubljeni deklici) je ustvarila po četrtem romanu iz tako imenovanega Neapeljskega cikla slovite italijanske pisateljice Elene Ferrante (78), za katero nihče z izjemo založnikov ne ve, kdo je, saj gre za psevdonim.

Gyllenhaalova, nominiranka za igralskega oskarja za nastop v drami Crazy Heart (2009), morda še bolj znana po vlogi nesrečne ljubezni glavnega junaka v akciji Batman: Vitez teme, ni prijela le za režisersko taktirko, temveč je napisala tudi scenarij. Jutri bodo film The Lost Daughter premierno predvajali v ameriškem filmskem centru Marthe Vineyard; krstna premiera je bila septembra letos na 78. beneškem filmskem festivalu.

V Zagrebu gledališka premiera

Prvo zgodbo iz priljubljenega Neapeljskega cikla Ferrantejeve z naslovom Genialna prijateljica, ki je temelj za niz pripovedi o Lili in prijateljici iz otroštva Eleni, pa bodo 30. decembra prvič uprizorili v Hrvaškem narodnem gledališču (HNK) v Zagrebu. To bo njihova zadnja premiera letos. Na včerajšnji novinarski konferenci so ustvarjalci poudarili, da so izjemno ponosni, ker bodo kot drugo narodno gledališče v Evropi – prvo je bilo londonsko – na oder postavili priredbo slavnega romana ene najbolj branih pisateljic.

Po besedah ravnatelja HNK Ivice Buljana (56) je prav zdaj v krizi, prežeti z eksistencialnimi strahovi, idealen čas, da se spomnimo na obdobje 50. let prejšnjega stoletja, kamor je zgodba časovno umeščena, saj se je Evropa takrat obrnila stran od vojn in grozot ter šla svojo pot naprej.