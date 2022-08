Mariah Carey: Sprožila ravs pevk za naziv božične kraljice

Izvajalka praznične uspešnice All I Want for Christmas Is You Mariah Carey si poleg 320 milijonov dolarjev vrednega premoženja želi še uradni naziv kraljica božiča. Njen leta 1994 izdani album Merry Christmas z omenjeno pesmijo, katere status se je dodatno utrdil po zaslugi romantične komedije Love Actually (Pravzaprav ljubezen), velja za enega najbolje prodajanih vseh časov; prvo mesto britanske glasbene lestvice je zimzelena uspešnica sicer zasedla šele predlani.

Vlogo za kraljevsko poimenovanje kot zaščiteno blagovno znamko je pevka oddala že marca 2021 med praznovanjem 52. rojstnega dne, a je vest o tem v javnost pricurljala šele pred kratkim ter sprožila odpor najmanj dveh kolegic. Manj znana glasbenica, 42-letna Elizabeth Chan, je vložila formalno pritožbo, ker izvaja izključno božično glasbo.

Darlene Love grozi z odvetnikom

Po njenih besedah za Variety magazine bi si že zato prej zaslužila omenjeni naziv, a je božič v resnici namenjen vsakomur in si ga nihče ne bi smel lastiti oziroma ga monopolizirati. Legendarna pevka, 81-letna Darlene Love je izrazila nestrinjanje na facebooku z zapisom, da je bila sama božična kraljica, še preden je Careyjeva zaslovela. Lahko se pohvali, da je že leta 1963 posnela večno uspešnico Christmas (Baby Please Come Home).

Na družbenem omrežju se sprašuje, ali poteza Mariah Carey pomeni, da se mora odkrižati naziva božična kraljica, kakor jo je že pred 29 leti poimenoval legendarni televizijski voditelj David Letterman. Dodaja, da kljub svoji starosti še vedno zadene visoke note in če ima Mariah, katere predstavniki za javnost se za zdaj na ugovore še niso odzvali, kakšno težavo v zvezi s tem, se lahko obrne na Davida ali njenega odvetnika.