Mariah Carey v enem dnevu izgubila mamo in sestro

Ameriška pevka Mariah Carey, ki je zlasti v devetdesetih in na prelomu milenija navduševala s svojim razponom glasu, je na začetku tedna javnosti razkrila, da sta v istem dnevu umrli njena mama in sestra. »Moje srce je zlomljeno. Prejšnji teden sem izgubila mamo, na žalost je po tragičnem razpletu dogodkov na isti dan umrla tudi moja sestra,« je po poročanju Guardiana sporočila 55-letna pevka. Kljub temu se, kot je dodala, počuti blagoslovljeno, da je z materjo preživela zadnji teden pred smrtjo. »Vsem, ki so mi stali ob strani, se zahvaljujem za ljubezen in podporo, prav tako, ker ste spoštovali mojo zasebnost v teh težkih časih,« je izjavila.

O smrti obeh sorodnic je prvi na začetku tedna poročal People Magazine, podrobnosti pa niso znane. Znano pa je, da je imela z grammyjem nagrajena pevka, na katero se danes spomnimo predvsem v božičnem času zaradi njene uspešnice All I Want For Christmas Is You, tako z materjo kot s sestro precej zapleten odnos.

Njena mati Patricia Hickey Carey, ki je umrla pri 87 letih, je bila operna pevka, z očetom Mariah Carey se je razšla, ko je imela ta komaj tri leta. Oče Alfred je umrl za rakom leta 2002, ko je bil star 72 let. Pevka je nekaj podrobnosti o odnosu z materjo razkrila v spominih z naslovom The Meaning of Mariah Carey iz leta 2020. V njih je zapisala, da sta se pogosto sprli.

»Najin odnos je bil kot bodičasta vrv ponosa, bolečine, sramu, hvaležnosti, ljubosumja, občudovanja in razočaranja,« je opisala odnos z materjo. Tega sta, kot je zapisala, še oteževala ljubosumje in zavist, ki jo je prinesel njen uspeh, sestro pa je obtožila, da jo je kot otroka pogosto spravljala v nevarnost.

Z materjo je bila kljub opisanemu v stikih, skupaj sta posneli celo duet O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus, ki je izšel na drugem božičnem albumu Mariah Carey iz leta 2010. V pogovoru z novinarko CBS Gayle King pred dvema letoma je dejala, da so nanjo zelo vplivale kritike, ki jih je bila deležna od matere, ko je odraščala, hkrati ji je neskončno hvaležna, ker je živela obdana z glasbo.

O osem let starejši sestri Alison je zapisala, da je bilo nekaj časa emocionalno in fizično bolje zanjo, da nista bili v stikih, prav tako z bratom Morganom. Sestra, ki se je leta borila z odvisnostjo, jo je po izdaji spominov tožila za 1, milijonov dolarje odškodnine zaradi čustvenih težav, ki ji jih je povzročila s svojo »maščevalno« knjigo.

Mariah Carey je ena najbolje prodajanih ameriških pevk, na Billboardovi lestvici je nanizala kar 19 uspešnic, ki so osvojile prvo mesto.