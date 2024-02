Marie-Charlotte Danchin: Tu smo tudi zato, da izkusimo ljubezen

V nadaljevanju preberite:

Nina Gostiša se je z Marie-Charlotte Danchin pogovarjala o ljubezni, o tem, zakaj je ustvarila svoj podkast in zakaj sta radovednost in čudenje tako zelo pomembna za to, da ljubezen med dvema človekoma ne usahne. Zakaj tako radi poslušamo zgodbo o tem, kako sta se zaljubljenca spoznala?