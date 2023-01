Vojska ti okrepi mišice, ples te osvobodi

V nadaljevanju preberite:

Nina Gostiša se je s plesalcem in koreografom Elikom Nivom pogovarjala o tem, kako se je v mladosti prostovoljno pridružil posebnim enotam izraelske vojske, o tem, da je bil izurjen za ubijanje in je tudi ubijal ter kako se je med rehabilitacijo po poškodbi (z)našel v plesu, brez katerega danes ne more živeti.