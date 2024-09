Milijoni za kitajsko agentko

Ameriške oblasti so zaradi suma vohunjenja za Kitajsko aretirale 41-letno Lindo Sun, nekdanjo pomočnico guvernerke zvezne države New York Kathy Hochul, še prej, od leta 2012, pa je bila pomočnica administracije predhodnika Hochulove, guvernerja Andrewa Cuoma. Obtožnica Sunovi, rojeni na Kitajskem, očita, da naj bi v zameno za denar skušala na več načinov preprečevati stike med predstavniki ZDA in Tajvana, medtem ko naj bi Pekingu posredovala različne zaupne dokumente in omogočala stike z državo, v kateri živi. Naturalizirana Američanka in njen mož Christopher Hu sta se na brooklynskem sodišču sicer izrekla za nedolžna.

Po plačilu varščine so ju izpustili, pod pogojem, da ne skušata vzpostaviti stika s katerim od kitajskih diplomatskih predstavništev. Zunanje ministrstvo države, v katere prid je kot tajna agentka delala, Kitajske, je predvidljivo sporočilo, da z afero ni seznanjeno in da se ne bo vmešavalo v ameriške notranje zadeve.

»Linda Sun je svoj vplivni položaj med vodstvenimi delavci izkoristila za prikrito spodbujanje kitajske agende in agende kitajske komunistične partije,« je sporočilo ameriško tožilstvo, s čimer naj bi ogrožala nacionalno varnost.

Za delovanje v prid matični državi naj bi prejela več milijonov dolarjev, njen življenjski sopotnik pa je obtožen, da ji je denar pomagal oprati. Z nenadnim bogastvom sta si takoj privoščila sila razkošen življenjski slog. V New Yorku sta si kupila hišo, vredno več kot štiri milijone dolarjev, njuna garaža je bila polna luksuznih avtov, dva milijona dolarjev vredno bivališče sta si omislila tudi v Honoluluju na Havajih.

Deležna sta bila tudi drugih uslug, denimo vstopnic za najprestižnejše dogodke. Ko je Linda Sun pozimi 2018 obiskala Peking, je po trditvah ameriških zveznih tožilcev kitajski poslovnež s sedežem v ZDA zanjo organiziral potovanje in rezerviral predsedniški apartma, ki ga je nekoč uporabljala prva dama Michelle Obama.

Leto kasneje, na drugem potovanju v kitajsko prestolnico, si je Sunova dopisovala z istim poslovnežem in razpravljala o svoji morebitni udeležbi na vojaški paradi, na koncu pa se je udeležila sprejema ob praznovanju 70. obletnice ustanovitve Ljudske republike Kitajske. Potem je prišlo poletje 2020, ko jo je FBI poklical na zaslišanje.

Zdaj, po množici obtožb, vloženih zoper njo in njenega moža, se vlada zvezne države New York spopada z vprašanji in predvsem očitki, kako je lahko zaposlila domnevno agentko, ki je delovala v prid kitajski vladi. In še pomembnejše vprašanje, kako da je moralo miniti toliko časa, da je bila proti Sunovi in soprogu vložena obtožnica.

Ob razkritju vohunske afere je dan po obtožbi proti Sunovi Kathy Hochul izjavila, kako je šokirana in razjarjena zaradi razkritij, Sunovo pa obtožila, da je zlorabila zaupanje ameriškega ljudstva in njenega urada.