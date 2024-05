Modni sprehod v parku Güell, zunaj pa razjarjeni sosedje

Modni oblikovalec francosko-belgijskih korenin Nicolas Ghesquière slavi svoje desetletje na položaju kreativnega direktorja modne hiše Louis Vuitton (kolekcija pomlad/poletje 2014/2015 je bila njegova prva za to modno ime), za predstavitev svoje nove tako imenovane resort kolekcije pa si je izbral dvorano v znamenitem barcelonskem parku Güell. »Želel sem izkazati spoštovanje do tega mesta. Všeč pa mi je tudi ta dežela, ki zbuja določeno prizemljenost in nekaj strogosti, hkrati pa svobodo, mladost, ekstravaganco,« je povedal.

Pri tem je omenil velike španske slikarje Diega Velázqueza, Francisca de Goyo in Francisca de Zurbarána, legendarnega filmskega ustvarjalca Luisa Buñuela in predlanski nagrajeni film Rodriga Sorogoyena As Bestas pa tudi prihajajoči jadralski pokal Amerike v Barceloni, ki ga sponzorira Vuitton.

Kolekcijo sestavljajo tako precej nevtralni videzi s slamnatimi gavčo klobuki pa kosi s poudarjenimi ovratniki in široko krojenimi rameni. FOTO: Josep Lago/Afp

Kolekcijo, ki so jo z obiskom počastile med drugim igralke Saoirse Ronan, Jennifer Connelly in Ana de Armas, sestavljajo tako precej nevtralni videzi s slamnatimi gavčo klobuki pa kosi s poudarjenimi ovratniki in široko krojenimi rameni, ki se zdijo kot narobe obrnjeni trikotniki in kot izposojeni iz časa njegove mladosti oziroma osemdesetih let prejšnjega stoletja. Strogost ženskih kostimov s krili in oblek plaščev so dopolnila še razkošno nagubana svilena krila in hlače, ki se zdijo kot s slik slikarjev, ki jih je omenjal, ter svilene in volnene obleke, pri katerih je eksperimentiral z vrelo vodo, ki je skrčila volno, je poročal Vogue.

Protest zaradi uzurpacije javnega prostora

Toda zaradi modne revije v parku Güell, ki je od leta 1984 z drugimi deli slavnega barcelonskega arhitekta Antonija Gaudíja na seznamu Unescove svetovne dediščine, ni vladalo le navdušenje, v prave protestnike proti Louis Vuittonu so se spremenili prebivalci, ki živijo v neposredni bližini, posredovati je morala policija. Skušali so blokirati dostop do parka, ki je bil zaradi modne revije zaprt. Organizatorje so obtožili »privatizacije« javnega prostora ter med drugim vzklikali: »Barcelona ni naprodaj!«

Nicolas Ghesquiere si je za predstavitev svoje nove tako imenovane resort kolekcije pa si je izbral dvorano v znamenitem barcelonskem parku Güell. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Triinpetdesetletni Nicolas Ghesquière se je rodil na severu Francije in v modo zašel pri petnajstih letih. Po študiju mode je najprej delal kot vajenec v ateljeju francoskega oblikovalca Jeana Paula Gaultierja. Leta 1995 se je pridružil modni hiši Balenciaga in tam že v dveh letih napredoval na položaj vodje oblikovanja. Novembra 2013 je pri Louis Vuttonu kot kreativni direktor za ženske kolekcije zamenjal Marca Jacobsa.

Od tedaj je predstavitev kolekcij postavljal v arhitekturnih ikonah po vsem svetu. Prva je bila v pariškem Louvru, ki je hiši Louis Vuitton kot prvi tam dovolila izpeljati modno revijo, te pa so med drugim izpeljali še na trgu pred palačo v Monaku, v futuristični ikoni Johna Lautnerja, vili Hope v Palm Springsu in pozneje v slavni stavbi TWA na letališču Johna F. Kennedyja v ZDA, v Muzeju sodobne umetnosti Niterói s podpisom Oscarja Niemeyerja v Riu de Janeiru v Braziliji in muzeju Miho arhitekta I. M. Peija blizu Kjota na Japonskem.