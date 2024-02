Najlepši trenutek v življenju pop ikone

Ameriško country-pop pevko, tekstopisko, kitaristko, pianistko in filmsko ter televizijsko igralko Taylor Alison Swift pri 34 letih v svetu globalne popularne glasbe postavljajo ob bok Elvisu Presleyju, Michaelu Jacksonu in Madonni. Kot tekstopisko jo primerjajo z Bobom Dylanom, kot vemo, je prejel Nobelovo nagrado za literaturo, nekdanjim Beatlom Paulom McCartneyjem in Joni Mitchell. Ker je pop glasba megaposel, ni presenetljivo, da je zgradila imperij, ki ga ocenjujejo na vrednost več kot milijardo dolarjev. Na vsakem koraku je pod drobnogledom javnosti, s kom se druži, kaj ima odeto ... Z vsem svojim bitjem in žitjem je presegla najširše mogoče pričakovane okvire, v decembrski številki revije Time so jo razglasili za osebnost leta 2023.

Najmočnejšo sled na svet gotovo pušča na glasbenem področju, ker se je potrdilo tudi na 66. slavnostni podelitvi prestižnih glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu, kjer je postala edina glasbenica v zgodovini podeljevanja teh nagrad, ki ji je uspelo osvojiti štiri nagrade v kategoriji albuma leta. S tem je prehitela glasbene ikone, kot so Frank Sinatra, Stevie Wonder in Paul Simon. Rekordnega četrtega grammyja je Swiftova prejela za album Midnights.

»Rada bi vam povedala, da je to najlepši trenutek v mojem življenju, vendar se počutim srečno tudi, ko končam pesem. Najlepša hvala, ker ste mi dali priložnost, da lahko počnem to, kar imam tako rada,« se je zahvalila ob prejetju kipca.

Swiftova je edina glasbenica v zgodovini podeljevanja grammyjev, ki ji je uspelo osvojiti štiri nagrade v kategoriji albuma leta.

Na letošnji podelitvi je bila Swiftova za grammyje nominirana v šestih kategorijah, tudi za najboljšo pesem, kjer pa je zmagala Billie Eilish s pesmijo What Was I Made For? Swiftova je osvojila še grammyja za najboljši pop vokalni album. V konkurenci za album leta so bili poleg zmagovalke še SZA (SOS), Olivia Rodrigo (GUTS), Miley Cyrus (Endless Summer Vacation), boygenius (the record), Jon Batiste (World Music Radio), Lana Del Rey (Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd) in Janelle Monáe (The Age of Pleasure).

Svoj prvi grammy za album leta je Swiftova prejela leta 2009 za Fearless, leta 2015 za album 1989 in leta 2020 za album Folklore.

Poleg prelomne nagrade pa je Swiftova oboževalce presenetila in razveselila še z dejstvom, da bo izdala nov album. Njeni privrženci so pričakovali, da bo glasbenica na podelitvi nagrad grammy napovedala izid nove različice albuma Reputation, namesto tega pa je presenetila z novico, da bo 19. aprila izdala povsem nov album, ki bo nosil ime The Tortured Poets Department.

Še to, na letošnjih grammyjih so glasbenice skupno dobile več nominacij kot njihovi moški kolegi, največ nagrad pa je na koncu večera v rokah držala kantavtorica Phoebe Bridgers. Osvojila je štiri.