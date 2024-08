Najstarejši moški na svetu nima pojma, zakaj je še vedno živ

Rodil se je istega leta, kot je potonil Titanik in 20 let pred ustanovitvijo njegovega najljubšega nogometnega kluba Liverpool. Ko se je začela prva svetovna vojna, je bil star dve leti, ob izbruhu druge svetovne vojne je bil 27-letni mladenič, ki je v britanski vojski kot administrator delal v oddelku za finančne zadeve, kjer je med drugim lociral pogrešane vojake in organiziral oskrbo s hrano, danes pa je najstarejši preživeli veteran 2. svetovne vojne in hkrati najstarejši moški na svetu.

Stodvanajstletni John Tinniswood iz Southporta na zahodni obali Anglije je za Guinness World Records povedal, da »nima pojma«, zakaj je tako dolgo na svetu. Razen da vsak petek poje obvezno porcijo rib in krompirčka, ne sledi nobenemu posebnemu prehranjevalnemu režimu: »Jem, kar mi dajo in kar jedo vsi ostali. Nimam posebne diete.«

Veliki nogometni navijač Liverpoola, ki živi v domu starejših občanov, je uradno najstarejši zemljan postal po smrti 114-letnega Španca Juana Vicenteja Péreza More (umrl je aprila letos), ob praznovanju 112. rojstnega dneva pa je dejal, da nima nobenih »posebnih skrivnosti« za svojo dolgoživost. Po vojni je kot računovodja delal za naftne družbe Shell in BP, upokojil pa se je leta 1972.

John se je rodil 26. avgusta 1912 in pravi, da je bil v mladosti zelo aktiven in je veliko hodil, toda verjame, da ni nič drugačen od ostalih ljudi. »Ali živiš dolgo ali kratko – glede tega ne moreš veliko storiti,« ugotavlja in pravi, da bo 113. leto življenja preživel »v svojem tempu, kot vse ostalo«. Svojo ženo Blodwen je spoznal na plesu v Liverpoolu, poročila pa sta se leta 1942. Skupaj sta bila do njene smrti leta 1986.

Po njegovem mnenju se svet v 112 letih »ni spremenil na bolje. Verjetno je v nekaterih krajih bolje, drugje pa slabše«.

Moški starostni rekord ima sicer Jiroemon Kimura iz Japonske, ki je dočakal 116 let in 54 dni in umrl leta 2013, najstarejša živeča zemljanka pa je prav tako Japonka, 116-letna Tomiko Itooka.