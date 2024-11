Največja dobrodelna božična uspešnica kot uničevalka afriškega ponosa

Danes je izšla že četrta različica uspešnice Do They Know It’s Christmas? Ena najbolj znanih dobrodelnih pesmi v izvedbi Band Aida je nastala leta 1984. Takrat sta avtorja Bob Geldof in Midge Ure na podlagi žalostnih podob lakote v Etiopiji zbrala kopico največjih pevskih zvezd, da so v Londonu posneli srce parajočo skladbo. Ta je sprožila val donacij.

Aktualna pesem je mešanica predhodnih, posnetih v 90. letih, po mileniju in nazadnje leta 2014, ko so v Afriki reševali krizo zaradi ebole. Takrat je svoj glas prispeval tudi pop zvezdnik in grammyjevec Ed Sheeran, ki sedaj dviguje prah z izjavo, da bi danes ravnal drugače. Pravi, da ni vesel, ker so posnetek petja uporabili tudi v najnovejši različici, ker se je njegov pogled na Afriko od takrat precej spremenil.

Sprožena kriza identitete

Njegov odziv, ki vabi k dialogu, kaj nekdo v krizi zares potrebuje, je med drugim pohvalil britansko-ganski raper in pevec Fuse ODG. Ta je sodelovanje v band Aidu zavrnil že pred desetimi leti zaradi po njegovem mnenju ponižujočega besedila. »Svet se je spremenil, Band Aid pa ne,« je nedavno pojasnil BBC-jevi oddaji Focus on Africa. Meni, da ena najbolj znanih in priljubljenih dobrodelnih skladb vseh časov z leti postaja vse bolj težavna:

»Med reševanjem začasne krize se je posledično sprožila še ena nevarna kriza identitete celotnega kontinenta. Ni prav, da je črna Afika vedno znova prikazana kot kraj lakote, revščine in bolezni. To nam je vzelo kolektiven občutek ponosa in dostojanstva ob zavedanju tega, kdo smo.« Med najbolj spornimi citati besedila se mu zdi tisti, ki vsakič znova sporoča, da med božičnimi prazniki v Afriki ni ne miru ne veselja, saj ogromno kristjanov na afriškem kontinentu doživlja prav obratno.

Bob Geldof z vsemi topovi zavrača očitke, da vztraja v stereotipni vlogi t. i. belega rešitelja in ohranja filozofijo kolonializma. FOTO: Neil Hall Reuters

Proti škodljivemu statusu quo

Poudarja, da bo sam vedno za dobrodelnost, če je izpeljana na pravi način: »Pomagajmo vsem, težave so povsod; tudi v Evropi so otroci, ki stradajo; 95,5 milijona ljudi si ne more privoščiti toplega obroka, pa zato ne pojemo, da v Evropi nič ne raste in ni veselja …« Prepričan je, da je treba slehernike, ki so sredi takšne ali drugačne krize, navdihniti, sploh nove generacije, ne pa da se štirideset let ohranja škodljivi status quo.

Bob Geldof se je na očitke o stereotipizaciji Afrike ter ohranjanju filozofije kolonializma in rasizma, odzval burno: »To je vendar pop pesem (kletvica)!« V isti sapi je poudaril, da je ta skladba ohranila pri življenju na stotine tisočev, če ne milijonov ljudi. Zatrdil je, da namerava tudi v prihodnje pomagati ljudem v stiski po vsem svetu. Po poročanju Independenta je kritike, da vztraja v stereotipni vlogi t. i. belega rešitelja, že februarja letos zavrnil kot največje bedarije vseh časov.