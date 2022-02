Največji zaslužkar v zabavni industriji je bil lani Peter Jackson

S 580 milijoni ameriških dolarjev (509 milijonov evrov) lanskega zaslužka se je režiser filmov Get Back in Gospodar prstanov Peter Jackson povzpel na vrh lestvice lanskih največjih zaslužkarjev v zabavni industriji. Tako ocenjujejo v reviji Forbes. Toda bajna vsota ne prihaja samo od režiranja filmov, temveč je Jackson zelo dobro zaslužil s prodajo svojega deleža v podjetju za vizualne učinke Weta Digital družbi Unity Software.

Weta Digital je bila prodana za skupno 1,6 milijarde dolarjev (1,4 milijarde evrov), od tega naj bi po Forbesovih ocenah Peter Jackson dobil približno 600 milijonov dolarjev v gotovini in 375 milijonov dolarjev v delnicah. Tako je za Stevenom Spielbergom in Georgeem Lucasom postal tretji človek, ki je dosegel milijardno dolarsko premoženje z ustvarjanjem filmov.

Med deset ljudi iz zabavne industrije z najvišjimi zaslužki v lanskem letu so se poleg Jacksona uvrstili tudi glasbeniki Bob Dylan, Paul Simon in Bruce Springsteen, vsi ti so lani založbam prodali pravice do svoje starejše glasbe. Bob Dylan je s približno polmilijardnim dolarskim zaslužkom celo drugi na Forbesovi lestvici.

Med desetimi so tudi ustvarjalca serije South Park Trey Parker in Matt Stone, glasbenika Kanye West in Jay-Z ter igralec Dwayne Johnson. Med desetimi zabavljači z najvišjimi zaslužki pa ni nobene ženske. Prva je šele na dvanajstem mestu igralka in producentka Reese Witherspoon s približno 115 milijoni dolarjev zaslužka. Sicer pa so med prvimi dvajsetimi ljudmi iz zabavne industrije, ki so lani zaslužili največ, le tri ženske, poleg Witherspoonove še soustvarjalka serije Prijatelji Marta Kauffman in producentka serije Bridgerton Shonda Rhimes.