Namesto kuharskih receptov je napisal otroško knjigo in razjezil Aborigine

Slavni kuharski mojster Jamie Oliver si je predstavljal, da bo v Avstraliji znova dobra zaslužil, a že kmalu se je moral soočiti z obtožbami, naj svojo novo knjigo umakne iz prodaje. To zahteva vodilni avstralski organ za izobraževanje domorodcev, saj so prepričani, da je njegova otroška knjiga žaljiva do Aboriginov.

Gre za knjigo Billy and the Epic Escape. Pri domorodnih avstralskih skupnostih trdijo, da Oliver trivializira zapleteno zgodovino domorodcev v Avstraliji. Jamie Oliver in njegov založnik Penguin Books sta za avstralsko izdajo The Guardiana že priznala, da se pred objavo knjige nista posvetovala z nobeno domorodno avstralsko organizacijo, skupnostjo ali posameznikom.

Knjiga ostaja v prodaji

Sporna knjiga. FOTO: Penguin Books

»Uničen sem, ko slišim, da sem povzročil žalitev. Vsem se popolnoma opravičujem,« je dejal Jamie Oliver za The Guardian. »Tesno sodelujem s svojim založnikom pri naslednjih korakih in poslušam in razmišljam, kako naprej.« Izjavo je podal tudi založnik: »Penguin Books je objavil to delo in prevzema odgovornost za neustrezno pristno branje dela. Naša uredniška napaka je bila, da se to ni zgodilo. Moral bi ga opraviti, saj je za to prosil tudi avtor, zato se opravičujemo tudi njemu.«

Toda niti avtor niti založnik se nista zavezala, da bosta knjigo umaknila iz prodajo, kar zahteva avstralski organ za izobraževanje domorodcev (National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Corporation). V imenu organizacije je spregovorila izvršna direktorica Sharon Davis, ki je prepričana, da knjiga ohranja škodljive stereotipe: »Zgodba ignorira nasilno zatiranje domorodcev, kar lahko še posebno negativno vpliva zlasti na mlade ljudi.« V dodatni izjavi za The Guardian je še pristavila: »Takšno pisanje je neodgovorno in škodljivo ter odraža globoko pomanjkanje razumevanja in spoštovanja.«

Ker je domorodna, naj bi komunicirala z naravo

Sporni del knjige je podzgodba, ko se hudobna ženska z nadnaravnimi močmi teleportira, da bi ukradla otroka iz skupnosti z izmišljenim imenom Borolama. Želi si, da se avstralski domorodni otrok pridruži njeni novinarski tolpi ukradenih otrok, ki obdelujejo njeno zemljo, ker se zdi, da so »otroci iz prvih narodov bolj povezani z naravo«. Gre za dekle z imenom Ruby, ki naj bi bralo misli ljudi in komunicirali z živalmi in rastlinami, ker »je to domorodni način«.

Davis je dejala, da takšno pisanja razkriva avtorjevo »popolno neupoštevanje velikih razlik med jeziki, kulturami in praksami prvih narodov«. S tem ko je avtor v knjigi verovanja in duhovnost domorodcev zmanjšal samo na »magijo«, pa v resnici prikazuje »dolgoletni stereotip, ki zmanjšuje kompleksna in različne sisteme prepričanj domorodcev«.